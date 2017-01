Señalamientos entre alcalde y exalcalde de Montecristo

Hay controversia política en Montecristo, en el sur de Bolívar, por cuenta de señalamientos entre el alcalde Beduth Salgado Macías y el exmandatario de la misma población, Richard Ríos, a través de comunicados que fueron repartidos en la población.

En los documentos, que se entregaron como volantes en viviendas del municipio, Salgado y Ríos se refieren a la gestión de gobierno en el municipio, situación que preocupa a los habitantes de Montecristo, ya que hay sectores que consideran escasos los resultados en el primer año de la actual administración municipal.

“(...) Por comentarios malintencionados y falsas acusaciones, ‘amigos’, contradictores y hasta algunos familiares, me acusan de estar obstaculizando la gestión del actual alcalde Beduth Salgado, afirmando sin conocimiento de causa que él no ha ejecutado los recursos que le han llegado en esta vigencia por culpa de Richard Ríos, que no ha pegado un bloque porque supuestamente soy yo quien está manejando la plata o que, al parecer, va a parar a mis manos y que todos los compromisos que ha dejado de cumplir esta administración son por causa mía, lo cual es ilógico, puesto que quienes manejan los dineros, que son girados a cuentas del municipio, son solo el alcalde y el tesorero (...) Ojalá no sigan teniendo a Richard Ríos como excusa para justificar las fallas de la actual administración”, se lee en el comunicado que hizo público el exalcalde. (Vea aquí comunicado completo del exalcalde)

“Recibo y veo con gran sorpresa la desfachatez con que está mal informando a la comunidad mi antecesor Richard Ríos, con intenciones que solo él sabrá por qué las hace. Trata de influenciar de tal manera mi administración que quiere imponerme los funcionarios que él quiere que estén, capricho que no pienso satisfacerle, porque bien es dicho, somos un movimiento y a todos hay que darle participación (...) Pueblo montecristiano, todos hemos sido víctimas de la anterior mala administración, por lo cual ahora mi administración está sufriendo las consecuencias, ya que ustedes están reclamando lo que les pertenece como comunidad y esos dineros no reposan en las cuentas bancarias del municipio como lo hizo saber en un escrito anteriormente el señor Ríos”, alegó Salgado en el documento que publicó. (Vea aquí comunicado completo del alcalde)

“NO TENGO NADA QUE VER”

Consultado sobre la tensión política que ha originado la propagación de estos mensajes en el municipio del sur de Bolívar, el exalcalde Ríos manifestó que hizo pública su posición para aclarar la controversia, que está afectando su buen nombre.

“En el municipio se están presentando diferentes comentarios, que los ha liderado parte de la familia del alcalde actual, que dicen que yo no lo dejo gobernar, pero no tengo nada que ver con eso, porque quien debe responder por lo que se hizo en el año de gobierno 2016 es el alcalde y el tesorero, porque estuve hasta 2015. No fue un pronunciamiento en contra de la Alcaldía sino aclarando la situación, exponiendo mi punto de vista. Me quedé en Montecristo, ayudando en lo poco que se puede a las comunidades, he sido el único exalcalde que se ha quedado, por eso es la envidia y lo que se está diciendo ahora”, señaló.

“RESULTADOS ESTE AÑO”

A su turno, el actual mandatario dijo que su ausencia en el municipio, durante buena parte del primer año de gobierno, a causa de una delicada enfermedad que padece, es lo que ha motivado las críticas y señalamientos en su contra.

“Mi ausencia es la que ha provocado estas situaciones, el no poder estar al frente. Todo el municipio sabe que cuando fui elegido tenía una enfermedad que pensé que no iba a ser mucho, pero nos ha tenido muy alejados. Ahora, precisamente, estoy en Barranquilla haciéndome radioterapias, ya me han operado dos veces y me toca operarme nuevamente”, dijo.

Por la situación médica de Salgado, el secretario de gobierno, Franklin Segovia ha asumido varias veces como alcalde encargado. De hecho, para iniciar este 2017, Segovia continuará por un mes más con el encargo.

“Como amigo que nos ayudó en este proceso político, se le ha ayudado (a Ríos) en cositas, pero él no lo ha manejado bien, sino que ha mal informado con lo poco que se le colabora, diciendo que somos lo peor que ha llegado a la Alcaldía y que él sí hizo”.

"En el comunicado que publiqué traté de informarle a la comunidad toda la gestión que hemos hecho. Una administración no se mide en un año de gobierno, de la anterior administración no quedó ningún proyecto radicado, todos los hemos hecho nosotros. Pienso que este año se van a cristalizar muchos de ellos, la gestión se empezará a ver. Él es mi amigo y todo, pero tuve que hacer ese pronunciamiento para frenar esta situación”, puntualizó.