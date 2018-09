Denuncian a diputado cordobés, Jaime Bello Díaz, por maltrato a su exmujer

El diputado cordobés Jaime Bello Díaz fue denunciado ante la Fiscalía por maltrato a su excompañera sentimental, Ángela Mizger, a la tía de esta, Claudia Mizger y al ingeniero Julio Cabrales Agámez, en hechos ocurridos el pasado 16 de septiembre, en Chinú.

La Fiscalía investiga el incidente, mientras que la afectada señala que ese día, a las 4:50 de la mañana, se encontraban en la residencia la familia Cabrales Mizger, compartiendo con familiares, amigos y allegados a este núcleo familiar, cuando llegó el diputado Bello, en compañía de su amigo Iván David Castillo, se bajó del carro y protagonizó un escándalo.

En ese lugar se encontraba su excompañera, con quien había convivido 13 años, y le empezó a lanzar improperios, razón por la cual ella corrió a su casa, ubicada a una cuadra, despertó a su familia y el escándalo se acrecentó.

Ante los gritos, la tía de su excompañera le pidió al diputado que abandonara su casa y también lanzó contra ella improperios y la trató con palabras de grueso calibre, tras empujarla fuertemente. "Eres una perra, cachona y eso es lo que le están enseñando a tu sobrina", gritaba. Eso hizo que el ingeniero Cabrales intrerviniera, en defensa de su esposa, y se fue a los puños con el diputado.

La denuncia señala además que el diputado amenazó de muerte al ingeniero, indicándole que eso le iba a salir caro, pues no sabía quién era él. "Me dijo que no sabía con quién se había metido, que me atuviera a las consecuencias porque esto me iba a salir caro, por lo que hacemos pública esta denuncia y ante este medio dejamos sentado él precedente", dijo el ingeniero ante la denuncia.

Hay que indicar que la denunciante, de 29 años, administradora de empresas y funcionaria de la Contraloría, insistirá en que las autoridades lleguen a las últimas consecuencias.

El Universal trató de comunicarse con el diputado, con el fin de conocer su versión, pero no respondió su teléfono celular. Se conoció que tambien instauró una demanda, aduciendo que fue agredifo por el ingeniero.

