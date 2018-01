Denuncian a ex alcalde de Sincelejo por proferir presuntas amenazas

Ante la Fiscalía General de la Nación, la gestora Social de Sincelejo, Angélica Cuevas Díaz, interpuso denuncia penal en contra del ex alcalde de esta ciudad, Jairo Fernández Quessep, por presuntas amenazas, injuria y calumnia.

Según lo dio a conocer Angélica Cuevas, ella teme por su seguridad y la de su familia, luego de haber recibido amenazas del ex alcalde Fernández Quessep, en las que manifiesta tener intenciones de agredir a su esposo, el actual alcalde de Sincelejo, Jacobo Quessep Espinosa.

De acuerdo a la denuncia presentada ante la Fiscalía, los hechos se vienen presentando desde el 16 de enero anterior.

“Un día antes de la cabalgata él realizó una llamada a Jorge Bettín, coordinador de la cabalgata, preguntándole si Jacobo iba a montar, porque le iba a hacer daño físico. Jorge le respondió que lo llamara a él mismo”, dice la Gestora Social, a través de un comunicado de prensa enviado por la Alcaldía de Sincelejo.

Indica en la ampliación de la denuncia, que un día después de la primera llamada, el ex alcalde llamó a Gira Paulina Paternina, la asistente privada del alcalde, Jacobo Quessep, a quien le manifestó: “ya compré el veneno para Jacobo, para matar a las ratas y toda la gente que lo rodea. Dile al alcalde que lo voy a joder”.

Por otra parte, indican que el día del desfile de fandangueras al esquema de seguridad de la Gestora Social, entró una llamada en la que le informaban que Jairo Fernández había expresado en reiteradas ocasiones que si no encontraba al Alcalde se iba a meter con ella.

“Él llegó al palco de la Alcaldía y empezó a decir cosas muy horribles de mi esposo a mi esquema de seguridad. Primero, a Santos, luego, a Dinas; y cuando comenzó a hablarle a Dinas se dirigió a mí para maltratarme verbalmente. Este señor me dijo palabras horribles, él fue quien me agredió. Me siento maltratada, ofendida y humillada por Jairo Fernández”, manifiesta Cuevas Díaz.

Según la denuncia, el 20 de enero, durante el conciertazo de las estrellas, Jairo Fernández, se acercó a un allegado del Alcalde y de nuevo, con palabras ofensivas, manifestó tener intenciones de agredirlo.

Angélica Cuevas manifiesta que desconoce porque la actitud de Fernández Quessep, porque su familia nunca ha tenido problemas con él.

Ante la denuncia, el ex alcalde Jairo Fernández Quessep, informó que se pronunciará al respecto, luego de revisar todo el tema con sus abogados, para expedir un comunicado haciendo claridad sobre las acusaciones en su contra.