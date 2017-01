Denuncian mal estado de sede escolar en zona rural de El Carmen de Bolívar

Padres de familia y estudiantes de la sede académica del corregimiento de Guamanga que pertenece a la institución educativa Macayepos, en El Carmen de Bolívar, denunciaron nuevamente el mal estado de la infraestructura donde reciben clases los alumnos.

Aseguran que las viejas paredes de barro, los palos que sostienen los techos, los tableros, la batería sanitaria, pupitres y el comedor escolar están deteriorados, lo que genera condiciones inadecuadas para que se desarrolle el calendario escolar.

Víctor González Peña, padre de familia, señala que llevan años tratando que la Administración municipal atienda de manera urgente esa situación que afecta considerablemente la calidad de la educación que reciben sus hijos.

“Es cierto que vivimos en una zona rural apartada, pero eso no le permite al Alcalde o al secretario de Educación no atender las necesidades que existen aquí. No pueden exigirle a los estudiantes resultados sorprendentes, si ellos constantemente les vulneren el derecho primordial de recibir educación de calidad”, dijo el padre de familia.

Agregó que año tras año le envían comunicados a la Secretaría de Educación para que adopten las acciones que mejoren esa situación, pero hasta la fecha no han logrado la intervención que se requiere.

Liseth Acevedo Tapia, madre de familia y representante de varios estudiantes, indicó que además falta un comedor escolar donde se puedan preparar los alimentos, por lo que los estudiantes deben tomar los alimentos en el suelo o en los improvisados salones de clase.

“Los niños no tiene siquiera una mesa donde comer, todavía se preparan con leña, que no es malo, pero afecta el medio ambiente y no existe una sola norma higiénica para su preparación”, dijo la mujer.

Esa sede junto a otras de varios corregimientos y veredas presentan la misma situación, por lo que los padres piden la intervención inmediata, pues los estudiantes muy pronto retomaran las clases y es responsabilidad de las autoridades garantizarles espacios cómodos donde estudiar.

PROMETEN MEJORAS

Ante las quejas, Modesta Muñoz, secretaria de Educación municipal, asegura que en el primer semestre de este año se realizarán mejoras en las construcciones que existen y construirán salones móviles, mientras se legalizan los predios.

La funcionaria señaló que ese mismo ejercicio lo van a implementar en otras sedes escolares que están en las mismas condiciones.