Descontento en asamblea de Sucre durante elección de comisiones reglamentarias

En medio del descontento de varios diputados de la Asamblea de Sucre se cumplió hoy la elección de las comisiones reglamentarias de la corporación para la vigencia 2019, durante la instalación del periodo de sesiones ordinarias.

Una proposición presentada por los diputados Jairo Barona Taboada Taboada, Karime Cotes, Carlos Carrascal, Rosalba Cury, Ana Pestana y Lucía Cohen Úrzola, solicitando que se cambiara el orden del día, para incluir la elección de los miembros de las comisiones y que fue votada favorablemente, generó sorpresa entre el resto de corporados que no hacían parte de la misma, quienes se retiraron del recinto luego de ser instaladas las sesiones.

El diputado Jorge Mario Hernández, presidente de la Duma fue el primero en retirarse al considerar que la elección ya estaba “cocinada” y delegó a la vicepresidenta Rosalba Cury para proseguir con el orden del día.

Hernández Merlano, manifestó a la prensa que según el reglamento interno de la Asamblea, ellos tienen los primeros 10 días del tercer periodo de sesiones ordinarias para elegir las comisiones, “obviamente como eso no estaba en orden del día de la sesión que se establece con 24 horas de antelación, no habíamos sido notificados y esos 6 diputados si se habían sentado a conciliar la comisión que ellos creen es la que se debía poner en consideración”, dijo.

Manifestó que como Presidente de la Duma al no hacer parte de esos acuerdos previos simplemente decidió retirarse y no votarlo, “porque yo no puedo acolitar algo que no entiendo ni siquiera cual es el propósito, entonces para no afectar el devenir y como una muestra de rechazo de ese tipo de comportamientos me alejé”, aseveró el Diputado.

Los diputados que presentaron la proposición, también postularon a los diferentes miembros de las comisiones reglamentarias y dieron el voto favorable.

Por su parte, el diputado Carlos Carrascal, uno de los proponentes, dijo que simplemente se cumplió con lo establecido en el reglamento interno para elegir las comisiones reglamentarias de la Duma.

Las comisiones

La comisión primera de Plan de Desarrollo Económico y Empleo, quedó integrada por los diputados Ana Pestana ( presidenta), Máximo Calderón y Rosalba Cury.

La comisión segunda de Presupuesto, Asuntos Fiscales e Infraestructura, los diputados Karime Cotes, Jairo Daniel Barona, Lucía Cohen Úrzola (presidenta) y Carlos Carrascal.

La comisión tercera de Educación, Salud, Cultura, Desarrollo Agropecuario, Gobierno y Participación Ciudadana, la integran Jorge Mario Hernández, Pedro Paternina Gulfo, Héctor Pérez Pernet, y Gabriel Espinosa.