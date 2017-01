Desminado en nuevas zonas rurales del municipio de Zambrano

En poblaciones como Capaca y El Bongal, en zona rural del municipio de Zambrano, cinco pelotones de desminado humanitario de la Armada Nacional desarrollarán labores de despeje de artefactos explosivos, tras reunir información suficiente y definir coordenadas que establecen la posible presencia de estos en la zona.

Estas labores se suman a las que desde el año pasado se realizan en San Antonio, Cocuelo, La Sierra y El Salado, zona rural de El Carmen de Bolívar, y que hacen parte de los trabajos que desde 2014 llevan a cabo la Agrupación de Explosivos y Desminados de Infantería de Marina, en Zambrano y El Carmen de Bolívar, pero también en San Jacinto, San Juan Nepomuceno, Córdoba, Santa Rosa de Lima y Villanueva.

El coronel Carlos Montenegro, comandante de la Brigada de Infantería de Marina No. 1, indicó que el otro mes comienzan estas labores en zona rural de Zambrano. “En febrero se inician labores de desminado en zonas nuevas, como Capaca, donde tenemos una base de desminado humanitario y ya hay pelotones ya actuando. También vamos a comenzar con El Bongal, donde tenemos la información de sospecha de existencia de artefactos explosivos”, explicó a El Universal.

El comandante asegura que en 2016, los pelotones de desminado de la Armada realizaron un barrido en 56.288 metros cuadrados de zonas identificadas en El Carmen de Bolívar, Zambrano, Córdoba, San Jacinto y San Juan Nepomuceno, logrando encontrar y destruir 45 minas antipersonal y 25 municiones sin explotar. De esas cifras, 11 artefactos explosivos se hallaron y destruyeron en Zambrano.

“NO HAY DENUNCIAS”

Hay que recordar que a final del año pasado la personera municipal de Zambrano, Zaida Jabba, advirtió que en las veredas Cachipay y Cayado, sumado a El Bongal, habían detectado indicios de minas antipersonal.

“Sobre lo que comunica la Personera, conversé personalmente con ella, le pregunté si tenía alguna denuncia o información de campesinos que indicaran sitios exactos en los que supieran de estos artefactos explosivos, pero no la hay. Sin embargo, la semana pasada en Bogotá, la Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal se reunió con la Unidad de Restitución de Tierras, el programa de Más Familias en su Tierra y la Agrupación de Explosivos y Desminado de la Infantería de Marina, donde se verificaron las zonas que serán devueltas a los campesinos, así como la información que llegó de las sospechas que hay en Zambrano, con el fin de encaminar todo el esfuerzo hacia ese municipio y también en El Carmen de Bolívar, para que los campesinos tengan las garantías de retorno una vez surtan su proceso de restitución de tierras”, afirmó el coronel Montenegro.

LABOR MINUCIOSA

Quienes hacen parte de los cinco pelotones de desminado humanitario de la Armada, son 150 miembros de la Infantería de Marina, que han sido entrenados, capacitados y certificados por la Organización de los Estados Americanos (OEA), y han recibido sus cursos, que duran cerca de dos meses, en la base de la Infantería de Marina, en Coveñas, Sucre.

“Las labores de desminado tardan debido a que se trata de un trabajo manual que se hace con mucho cuidado. Para los miembros de los pelotones de desminado humanitario no hay límites de tiempo, porque el tiempo lo establecen ellos ya que su trabajo es minucioso, verificando metro a metro si hay o no minas allí. Un infante, en condiciones normales, puede llegar a despegar por día unos 10 metros”, dice el comandante de la Brigada de Infantería de Marina No. 1.