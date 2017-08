"Desmovilizado revela cómo asesinó a director de regalías de Córdoba"

Joycer Hernández, desmovilizado de las autodefensas y confeso asesino del director de regalías de Córdoba, Jairo Zapa Pérez, entregó a las autoridades detalles sobre el crimen y descartó de plano que lo hubiera hecho por móviles pasionales como lo dijo en un principio.

Hernández, quien busca un principio de oportunidad con la Fiscalía, amplió su indagatoria y dijo que había estrangulado al ingeniero, luego de almorzar en una casa de La Castellana y que lo había hecho por orden expresa del contratista de la Gobernación, Jesús Henao Sarmiento, hoy recluido en una cárcel de Bogotá, sindicado como autor intelectual del mismo.

"Él estaba sentado en la cama, yo me fui por detrás, lo agarré por el pescuezo, comenzamos a forcejear, hasta que lo estrangulé", indicó el sindicado en un audio que está en poder de la Fiscalía, en donde dice además que en ese momento se encontraban solos en la casa del barrio La Castellana, al norte de Montería, pues otras personas que lo acompañaban en ese momento habían salido del lugar.

Con una pasmosa frialdad, Hernández contó que una vez perpetrado el crimen, limpió la escena para evitar que quedaran evidencias, guardó el cadáver del ingeniero de 37 años dentro de un saco, llamó a Henao a decirle que ya estaba muerto y esperó que llegara, en una camioneta Toyota, de color blanca, en la que lo llevaron hasta una finca de propiedad del padre del exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons.

600 millones por cambiar versión

La grabación de 47 minutos revela además que la camioneta, que luego fue vendida en Bogotá, era conducida por Henao y que en el transcurso del recorrido se encontraron varios policías, pero que no hubo retenes de ningún tipo. "Yo le propuse que lo votáramos en cualquiera de esas construcciones o en los huecos imensos, pero Henao me dijo que no, que necesitaba llevarlo a la finca del papá del gobernador para después presionar con eso para que no le quitaran los contratos".

También entregó detalles sobre la forma cómo lo había enterrado. Dijo que lo hizo al día siguiente, luego de comprar un pico y una pala pequeña y que como parte de pago por su trabajo había recibido en ese momento 20 millones de pesos, suma que le entregó Henao.

Cuando la situación se hizo pública, tras el testimonio entregado por la enfermera Georgina Valdez, quien conocía la historia, según Joycer porque él mismo se la contó, Henao viajó a Santa Marta a reunirse con el desmovilizado y a organizar un plan que le permitiera salir del lío.

Según Joycer le ofreció 400 millones de pesos para que se entregara y dijera que había sido un crimen pasional, cegado por los celos, pero él no aceptó y le pidió 600 millones, suma que finalmente fue acordada, y cuyo pago se haría en la medida en que fueran saliendo los recursos de los contratos que Henao tenía pendiente con la Gobernación. Sin embargo, estos se congelaron por lo ocurrido y empezaron los incumplimientos.

Móviles del crimen

Con relación a los móviles del crimen, la confesión de Hernández señala que todo tuvo su origen en el dinero de las regalías. "Henao me dijo que Zapa le estaba pidiendo el 5 por ciento adicional de comisión y que le había pedido pruebas para comprobar que efectivamente la plata que le estaba mandando al gobernador Alejandro Lyons llegaba a su destino".

El hombre dijo que decidió revelar la verdad porque necesita que su mujer, Zuath Naidú Pérez, quede excluida del lío judicial, pues tienen varios hijos que requieren de su presencia. "No fue un crimen pasional. Ella salió a la tienda a comprar una bolsa de basura en el momento en que yo estrangulé a Zapa. Nunca le dije lo que había ocurrido y cuando terminó de hacer los oficios se fue al hotel en un taxi. El mismo vigilante de la cuadra la acompañó a coger el vehículo", precisó.

Las autoridades ahora evalúan el testimonio del desmovilizado con el fin de establecer si acceden al principio de oportunidad, mediante el cual se pretende quitarle el delito de desaparición forzada y juzgarlo solo por homicidio.