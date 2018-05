Devuelven tres predios a segundos ocupantes en Córdoba

Por orden judicial del Tribunal de Antioquia en la que reconoce y determina la entrega de predios a segundos ocupantes, la Unidad de Restitución de Tierras de Córdoba hizo entrega material por primera vez a tres familias ocupantes de los predios que fueron objeto de restitución en Tierralta y Mundo Nuevo.

“Los segundos ocupantes son aquellas personas que, a pesar de no haber sido partícipes del despojo, se ven abocados a perder su relación con el predio en virtud de la sentencia que ordene la restitución; situación que llevó a que algunos jueces y magistrados de restitución emitieran órdenes encaminadas a proteger no solo los derechos de las víctimas, sino también de esos segundos ocupantes en condiciones de especial vulnerabilidad”, explicó Álvaro Tapia Castelli, director de Restitución en Córdoba.

La entrega material fue realizada en el predio Villa Rosa, zona rural de Montería, y contó con la presencia del director general, Ricardo Sabogal Urrego. “Entregamos estos predios en cumplimiento de una orden de un juez a segundos ocupantes. La Unidad de Restitución de Tierras, a través del su fondo compró el predio Villa Rosa de 68 hectáreas, por un valor de 936 millones 115 mil pesos, lo subsidió y ahora a cada familia le estamos entregando sus parcelas”, afirmó el director.

Sobre los segundos ocupantes, Sabogal aseguró que “el propósito de la ley es generar las condiciones para una paz estable y duradera. Tener esas condiciones implica escuchar a todo el mundo. La guerra dejó víctimas de todo orden y el más afectado fue el campesino. Esta política lo que busca es darle a cada uno su espacio. Hoy estamos atendiendo a los segundos ocupantes en Córdoba, que no es más que población campesina que se vio afectada por el conflicto”.

Además de los predios, de seis hectáreas cada uno, entregados a cada familia beneficiada, la Unidad les asignará recursos para proyectos productivos hasta por 55 salarios mínimos vigentes y serán atendidos en la construcción de vivienda a través del Banco Agrario, como lo ordena la sentencia proferida por el Tribunal.

“Estoy muy contento con la parcela que me dieron. Es muy valiosa y está muy cerca del casco urbano de Montería. Mi sueño es trabajar mucho en estas nuevas tierras. Antes no era dueño de los predios, ahora sí soy legítimo dueño de este que me está entregando el Estado, una herencia para mi familia en la que pienso producir maíz, arroz y plátano”, indicó Enrique Regino González, agricultor de 53 años, proveniente de la vereda La Escora, del corregimiento Nueva Granada de Tierralta.

Entre los beneficiarios también se encuentra Óscar Aparicio Fernández, quien hace 22 años es docente de educación básica primaria y agricultor en la parcelación Mundo Nuevo, ubicada en la vereda El Coquito, zona rural de Montería. “Soy padre soltero, con tres niños a mi cargo. Estoy muy tranquilo porque salgo de un lugar para otro mejor. Salí ganando porque en Mundo Nuevo tenía un cuarterón de tierra y acá me entregaron 6 hectáreas con proyecto productivo y una vivienda digna”.