Dian Atlántico busca recaudar 15 mil millones de pesos en cartera morosa

Mediante la campaña ‘Al día con la Dian, le cumplo al país’, la cual se lleva a cabo en las principales ciudades del país, del 14 al 28 de abril, la seccional Atlántico espera recaudar cerca de 15 millones de pesos.

La campaña se lleva a cabo entre el 24 y 28 de abril a nivel país donde se están haciendo las jornadas para tratar de recuperar cerca de medio billón de pesos. Se han lanzado 6.900 citaciones a morosos a nivel nacional.

“En esta semana estamos esperando de 850 a 1.000 contribuyentes que se acerquen a verificar si efectivamente le deben o no a la Dian y en caso de ser morosos, deben comprometerse con un convenio de pago. Lo importante es que lleguemos a un acuerdo de pagos”, manifestó Nancy Patricia Holguín, directora de la Dian seccional Atlántico.

Dijo que esos 850 contribuyentes le deben a la Dian por impuestos de renta, IVA y retención, un monto de 15 mil millones de pesos.

“También vamos a enfocar nuestros esfuerzos este 28 de abril a una jornada de remates de inmuebles. Es decir, aquellas personas que no atendieron una fase persuasiva, una invitación para el tema de cobros, sino que dejaron dilatar los términos o los beneficios que le da la norma, y por lo tanto la Dian ya empieza a tomar sus medidas, dentro de las más severas está el remate de bienes. Son siete inmuebles que ascienden a 500 millones de pesos”, apuntó.

Los interesados deben visitar las oficinas de la Dian en Barranquilla, más concretamente a la división de cobranzas y allí se le darán a conocer los requisitos o lineamientos que se requieren para participar en este tipo de remates. Le darán las características de los bienes y también las incompatibilidades o limitaciones que se tienen para pertenecer a los opcionados a adquirir cualquiera de los inmuebles.

En el tema de fiscalización, dijo que se le hizo un control detallado al tema del IVA y al tema de facturación. “Estamos haciendo visitas a sectores como ferreterías, de construcción, servicios o bienes para construcción. ¿Qué se ve allí? Que se expida la factura; además, que el IVA que se está recaudando esté contabilizado. Estamos abordando a contribuyentes o ciudadanos en la calle, que salen de los establecimientos y les preguntamos y si realmente recibieron factura o si compraron legalmente en los establecimientos. Lo que nos sirve de testimonio para hacer las evaluaciones de fiscalización, porque si sabemos que si no facturan habrá cierre”.

Agregó que en caso de que no se facture o no se cobre el IVA la Ley 1819 arroja penas severas para los que no cobran la retención del IVA y hasta con penas de privación de la libertad de cuatro a nueve años. “La gente tiene saber que en caso de lo cobrar el IVA y se le comprueba, se les abre un proceso en la Fiscalía y podría terminar preso”.

Apuntó que el Atlántico se tiene una meta de recaudo de 435.598 millones de pesos. Entre enero y marzo se han recaudado en impuesto 66.000 millones. “Tenemos un cumplimiento de cerca del 81%. En el año 2016 el recaudo fue de 326.999 millones de pesos. Y logramos en cartera 117% en cumplimiento. Fue excelente en cumplimiento, es decir, el Atlántico, en deuda se comportó bien”.

Manifestó que, hablando del total de recaudo, que conjuga cartera más fiscalización y otra serie de criterios, este año la seccional de la Dian Atlántico tiene una meta de 4.77 billones. Es decir, participamos en la meta del país con un cuatro por ciento. La meta nacional este año está en $142.1 billones”.

IMPUESTO A LA NORMALIZACIÓN

La señora Holguín dijo que este año vence la posibilidad para que las personas que tienen activos, ya sean en Colombia o en el exterior los declaren. “Para ello deben emplear el formato 440. Esto va enfocado a aquellas personas que nunca le han revelado al país que tiene activos fuera del país o aquí mismo. O que tienen unos pasivos o deudas inexistentes, que generalmente las inflan para verse beneficiados en el tema tributario en los impuestos”.

La tarifa que se debe pagar es del 13 por ciento. Los plazos para hacerlo son ahora en el mes de mayo y el segundo va del 8 al 21 de septiembre de este año.

“Las personas, los contadores, los asesores que sepan de ciudadanos contribuyentes que sus activos (hablando de inmuebles, acciones, y bienes que tenga fuera del país) que nunca hayan sido declarados deben hacerlo. Ojo, que a partir del 1º de enero de 2018 la Dian no dudará en poner la sanción más alta que existe en la historia del país, que es del 200% a quienes haya omitido declarar”, afirmó.

Sostuvo a nivel nacional se tienen detectado unas 1.200 personas. “Lo que espera la Dian es que la información que estamos cruzando con 106 países por convenio de información. Lo que hará la entidad es cruzar esas 106 bases de datos para saber si esas personas tienen bienes o acciones en esos países. Lo importante es que esos contribuyentes no tienen que traer esos activos a Colombia, los pueden seguir teniendo donde los tiene ahora, es simplemente revelarle al estado colombiano, que tienen la posesión de esos activos, bienes, acciones, pagar el impuesto del 13% y quedan normalizados, para que en el futuro no tengan los problemas de fiscalización o se vean inmersos dentro de la caución de omisión”