Diez mil cordobeses asistirán a la misa con el Papa en Cartagena

Diez mil cordobeses tienen el cupo asegurado para asistir a la misa que oficiará el papa Francisco en Cartagena el próximo 10 de septiembre, según confirmó el obispo de la Diócesis de Montería, monseñor Alberto Rolón.

El jerarca de la iglesia católica dijo que hasta el momento se han inscrito ocho mil personas, lo cual indica que aún quedan dos mil cupos para las personas que quieran asistir al acto litúrgico, las cuales deben inscribirse formalmente para acceder a una boleta que es totalmente gratis.

"La Iglesia se compromete con la boleta que no tiene ningún valor, pero no respondemos por hospedajes, ni por el transporte, pues cada quien debe asumirlo de manera particular", indicó el Obispo, aduciendo que se necesita una preparación espiritual y a nivel de doctrina para poder recibir el mensaje del Santo Padre.

En Montería hay excursiones que se han programado desde distintas iglesias con el fin de asistir a la ceremonia que se llevará a cabo a las cuatro de la tarde en la Heroica, uno de los puntos más cercanos a Córdoba de los que están incluidos en la visita del Papa.