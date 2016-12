Diez muertes violentas en las últimas horas en Córdoba

Durante el fin de semana, fecha en la que se celebró la fiesta de Navidad, se registraron diez muertes violentas en el departramento de Córdoba, cinco de ellas en accidentes de tránsito y cuatro crímenes.

Las víctimas fueron identificadas como Johana Elizabeth Casas Soto, Samuel Antonio Bolaños Nova, Carlos Mario Banda Guevara, Didier Gutiérrez, Atanael Argel Banda, Humberto Ospina Muñoz, Gustavo Vanegas, Oscar Mauricio Muriel Álvarez, Aura María Gil Pérez y Fernando Antonio Ortega Ávila.

Cinco muertos en accidente

La Navidad dejó como saldo cinco personas muertas en accidentes de tránsito. El primero de los casos se registró en el corregimiento de El Carito, en la vía que de Lorica conduce a Montería, donde perdió la vida Johana Elizabeth Casas Soto, de 47 años de edad, quien viajaba junto a su familia, procedente de Medellín.

La información preliminar establece que las tres personas se movilizaban en un Mazda de placas FBX 432 y que el vehículo dio varias vueltas cuando la persona que lo conducía, Santiago Gallego, trató de esquivar un perro.

También en Lorica perdió la vida Samuel Antonio Bolaños Nova, de 17 años, quien se movilizaba en una motocicleta, al parecer en estado de embriaguez, junto a dos amigos más con quienes había estado departiendo hasta las horas de la madrugada del domingo 25 de diciembre.

Al parecer por exceso de velocidad, chocaron contra una señal de pare, ubicada cerca de la balastera, y la víctima resultó degollada por la misma señal. Los otros dos tienen múltiples fracturas y fueron trasladados al hospital de Lorica.

En la vía que de Pueblo Nuevo conduce a Sincelejo murieron dos jóvenes que se movilizaban en una motocicleta y chocaron de frente contra un camion de la empresa Sánchez Polo que transportaba elementos musicales

Las víctimas fueron identificadas como Oscar Mauricio Muriel Álvarez, natural de San Marcos, Sucre, quien conducía la moto de placas QPT 77D, y Aura María Gil Pérez, natural de Pueblo Nuevo.

Aún no se han establecido las causas del accidente, pero inicialmente se indicó que la motocicleta habría invadido el carril por donde se movilizaba el camión.

Otra víctima de accidente en carreteras fue Gustavo Vanegas, de 73 años, quien fue arrollado por un carro fantasma en el municipio de San Pelayo.

Cuatro crímenes

La Policía reportó tres crímenes durante el fin de semana. Solo en uno de los casos se logró establecer el autor del hecho y en los dos restantes la Policía adelanta las investigaciones correspondientes.

En la vereda La Culebra, zona rural del municipio de Cotorra, fue asesinado Carlos Mario Banda Guerra, un joven de 21 años que había llegado a pasar la temporada de Navidad y Año Nuevo junto a sus familiares en el bajo Sinú.

Se indicó que en la madrugada del domingo, luego de departir con su familia, se encontró con Elviro Negrete, de 60 años, presunto victimario, con quien sostuvo una riña y este le propinó dos heridas con arma blanca.

El joven alcanzó a ser trasladado con vida al hospital Sandiego de Cereté, pero pese al esfuerzo de los médicos perdió la vida debido a la gravedad de las lesiones.

El otro hecho se registró en el municipio de La Apartada, sur de Córdoba, donde un sicario le propinó tres impactos de bala a Didier Gutiérrez, de 19 años, cuando este se encontraba en la sala de su casa. Hasta ese lugar entró el hombre que sin mediar palabra le disparó y luego abordó una motocicleta que lo esperaba en la calle.

También fue asesinado Atanael Argel Banda, de 39 años, cuyo cuerpo fue encontrado entre Arache y Corozalito, zona rural del municipio de Chimá, con golpes propinados con una piedra y con heridas producidas con una de las banderillas que se utiliza para 'castigar' a los toros en las fiestas de corraleja.

La Policía no ha reportado las causas oficiales del crimen, pero se indicó que el hombre estaba desaparecido desde el pasado jueves cuando fue abordado por un hombre en las corralejas de Arache para que le hiciera una carrera, pues era mototaxista.

No se supo más de él hasta el sábado que fue encontrado su cuerpo en avanzado estado de descomposición. Las autoridades no descartan que haya sido para robarle porque no aparece la moto en la que se movilizaba.

Otro caso que inicialmente fue reportado como suicidio, pero que las investigaciones policiales ubican como un homicidio fue el de Humberto Ospina Muñoz, un turista que vino a pasar vacaciones al municipio costanero de Puerto Escondido.

La Policía confirmó que en el barrio Rincolandia fue encontrado el cuerpo sin vida de Ospina, quien tenía en su cuello un cable de plancha y moretones en distintas partes del cuerpo. Una de las hipótesis es que lo habrían matado para robarle.

Un suicidio

En el municipio de Lorica se quitó la vida Fernando Antonio Ortega Ávila, de 72 años, cuyo cuerpo fue encontrado en el barrio Finzenú de la localidad, sin que hasta el momento se conozcan las causas de su decisión.

Sus familiares señalaron que no le conocían problema alguno que lo hubiera llevado a tomar esa fatal decisión aunque advierten que en los últimos días había estado bastante enfermo.