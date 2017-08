Diferentes reacciones ante anuncio de reubicación del peaje entre Tolú y Coveñas

El anuncio sobre la reubicación para el próximo año del peaje La Caimanera, ubicado entre los municipios de Coveñas y Tolú, ha generado expectativa y diferentes reacciones entre los habitantes del golfo de Morrosquillo, empresarios del sector turístico y autoridades.

El peaje, de acuerdo a la información dada a conocer por dirigentes políticos a través de las redes sociales, sería reubicado en el sector El Pueblito, entre Tolú y San Onofre, varíante del proyecto vial Caucasia- Cruz del Vizo.

Ante esto, Héctor Conde Rangel, presidente de la Asociación de Empresarios del Turismo. Asetur, dijo que lo que se ha conocido es que van a cambiar de sitio el peaje, pero este no desaparecerá.

“Esto lo habíamos dicho nosotros en la audiencia pública que se hizo en el Sena, que la organizó el gremio y lo dijimos en Bogotá a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) que no lo ubicaran en el corredor turístico, y en su momento no recibimos ningún apoyo de los alcaldes, ni de representantes, solo de la Asamblea Departamental”, indicó Héctor Conde.

Agregó que no entiende cual es la novedad, “amanecerá y veremos, y que no vaya pasar como la Ruta del Sol que no se sabe cuando termine por todos los escándalos de corrupción”, aseveró.

Manifestó que si fuesen a quitar el peaje, los gremios aplaudirían la iniciativa porque son ellos los que están dando la batalla jurídica y sigue el proceso de la acción popular que busca que verdaderamente no continúe este.

Por su parte, Jorge Mario Hernández, diputado de la Asamblea de Sucre, manifestó que lo que hay es una promesa de la ANI y el Ministerio de Transportes sobre la reubicación del peaje en un año, “ pero, lo que si es taxativo, es la acción instaurada por Asetur y la Cámara de Comercio de Sincelejo, para buscar que se decreten unas medidas cautaleras que suspendan definitivamente la ubicación del peaje y eso lo estamos esperando, y creemos que va salir favorable”, dijo el Diputado.