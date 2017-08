Diputado Jorge Mario Hernández habló de la inseguridad en zona rosa de Sincelejo

En la Asamblea de Sucre, varios diputados han expresado su preocupación por el tema de inseguridad en algunos sectores de Sincelejo, principalmente de comercio.

Durante la sesión realizada en la mañana de hoy, el diputado Jorge Mario Hernández, manifestó que hace unos 2 meses se vienen presentando hechos de inseguridad en la “zona Rosa” de Sincelejo, en donde está ubicado el comercio de restaurantes, bares, discotecas y sitios de esparcimiento.

“Yo hago parte de este gremio. El día de ayer atracaron en una pizzerÍa, hace semana y media en un restaurante, casi todas las semanas están hurtando artículos de los vehículos que son estacionados por las personas que llegan a consumir en esta zona, importante para la economía y esparcimiento de los sincelejanos”, dijo el Diputado.

Agregó que los comerciantes de esta zona aportan, pagan impuestos y por lo tanto exigen a la Policía Nacional que no descuiden esta, simplemente porque los focos vulnerables quedan en otras poblaciones. “Aquí hay personas que le apuestan a la economía sincelejana, a la inversión, crecimiento y empleo, y por lo tanto demandamos de la Policía toda la seguridad. El coronel de la Policóa de Sincleejo se comprometió con una patrulla, la cual en los últimos tiempos no hemos visto por allí. Hago este pronunciamiento aquí en la Asamblea para que no siga sucediendo esto en una zona importante De Sincelejo”, aseveró Jorge Mario Hernández.

Por su parte, el diputado Pedro Paternina Gulfo, recordó que hace 15 días estuvieron reunidos con el Comandante de Policía de Sucre en donde les dieron a conocer aspectos relacionados con la seguridad y los planes que se están cumpliendo en el Departamento.

“Esperamos que en las próximas sesiones ordinarias de la Asamblea, nos acompañe el Comandante de la Policía Sucre para informarnos sobre todos los planes de contingencia para controlar la delincuencia y el delito común en todo el departamento de Sucre”, dijo el Diputado.