Diputados cuestionan servicios y tarifas del operador patios de Sucre

Cuestionamientos sobre la operación del Consorcio Patios de Sucre, especialmente en lo referente a las tarifas del servicio y las pocas utilidades que le deja al Departamento, hicieron los diputados sucreños durante el debate de control político realizado hoy a la Secretaría de Tránsito y Transporte departamental.

Marcos Arrieta Baquero, secretario de Tránsito de Sucre, dijo que este es un tema álgido incluso a nivel nacional, en razón del servicio que se presta de grúas y que para terceros al final termina siendo un negocio legítimo, “no obstante, nosotros desde la Secretaría estamos siguiendo el criterios de transparencia y lineamientos técnicos al hacer selección de patios y grúas”, indicó.

Manifestó que las tarifas de patios y grúas se fijan siguiendo parámetros técnicos y no de manera arbitraria, porque sería en contra del Departamento y de los mismos usuarios.

El contrato con el Consorcio Patios de Sucre se venció el 30 de marzo anterior, pero debido al tema de Ley de Garantías y que no existe otro oferente para prestar el servicio continúa el operador que viene trabajando desde hace varios meses.

Según Arrieta Baquero, posteriormente se abrirá un proceso de licitación, para lo cual, fueron presentados los estudios previos a la Oficina Jurídica de la Gobernación de Sucre que hará los ajustes.

“Esperamos que ese proceso se abra próximamente para convocar a aquellos oferentes que estén en la capacidad de prestar el servicio de transporte, patios y grúas cuando se inmovilizan vehículos que han cometido infracciones”, explicó el funcionario.

La diputada Karime Cotes, manifestó que luego del debate quedaron muchas dudas y han hecho algunas recomendaciones sobre todo en el tema de las utilidades que produce la operación del servicio de patios y grúas en el departamento.

“El Secretario ha manifestado que se están adelantando unos estudios previos para hacer un proceso de contratación propiamente dicho. Tiene que haber un cambio, en el que se determine con anterioridad y anticipación cuanto va ser la utilidad que va recibir el operador y los conceptos por los que lo va a recibir”, dijo la Diputada.

Agregó que no puede quedar al arbitrio del Operador cuanto se gasta por la operación, cuando ha demostrado que este no ha aportado capital y no posee patrimonio, es decir, no está haciendo ningún tipo de aporte financiero a la operación de este servicio.

Por su parte, el diputado Jairo Barona, dijo que la Secretaría de Tránsito Departamental sigue improvisando en muchos de sus procesos y al final de cuentas los más perjudicados son los ciudadanos que pagan un alto costo por el servicio de grúas y parqueadero cuando les inmovilizan el vehículo.

“La mayoría de estos dineros se quedan en el particular y a la Administración Departamental solo le queda el 14 % de todo lo recaudado”, anotó Barona.