Dos afectados con perdigones lanzados por la Policía en Sincelejo

Dos habitantes de la vereda San Miguel resultaron afectados anoche por efecto de gases lacrimógenos y perdigones, lanzados por miembros de la Policía Nacional, al parecer cuando hacían una requisa en el sector.

Alcides Manjarrez, una de las personas afectadas, relató que cuando regresaba a su residencia luego de visitar a su papá apróximadamente a las 9:00 de la noche acompañado de su esposa y su hijo mayor, a la altura del puente ubicado a la entrada de la vereda pasaban por allí varios agentes de la Policía motorizados.

“Cuando llegamos acá a la vereda había un problema con unos muchachos supuestamente que tenían drogas, al momento que yo iba pasar uno de los policías hizo un disparo hacía abajo realizado por uno de los agentes. Cuando mi esposa e hijo comenzaron a correr, yo intenté hacerlo pero el Policía tiró algo que empezó a votar gas y después explotó afectándome varios perdigones”, dijo.

Indicó que quedó aturdido por el gas, se estaba ahogado y se percató que también había recibido impactos con perdigones, “me desmayé quedé tendido en una terraza y mi hijo me socorrió y de allí me llevaron en una moto al hospital en donde me atendieron”, indicó.

Según se pudo establecer, cuando ocurrió el hecho se celebraba un quinceañero en una de las casas de la vereda y al escuchar el disparo la gente salió corriendo.

Mariluz Rosario, manifestó que se encontraba en su casa ya acostada y escuchó que salieron unas personas corriendo “ yo salí de la casa porque uno de mis nietos estaba afuera y cuando voy al paso me dijeron que era uno de mis hijos que lo estaban matando y pegué la carrera, y los policías lanzaron unos tiritos y sentí el dolor cuando estos pegaron en mi cuerpo”, dijo la afectada, quien no acudió a un centro hospitalario a recibir atención.

Esta personas manifestaron su inconformismo por el actuar de los uniformados porque se afectaron personas de bien que no tienen ningún tipo de problemas.

Sin embargo otras versiones indican que al momento de la requisa a los jóvenes, al parecer personas que estaban cerca trataron de impedir que los policías realizarán su labor y les lanzaron piedras. Hasta el momento el Comando de Policía en Sucre no se ha pronunciado al respecto.