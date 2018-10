El 2 de noviembre se sabe si hay nuevo operador de energía para la Costa

Tanto la Superintendente de Servicios Públicos, Natasha Avendaño, los gobernadores Eduardo Verano y Dumek Turbay, el Agente Interventor de Electricaribe, Javier Lastra Fuscaldo, y el presidente de Electricaribe, Edgardo Sojo, coincidieron en que el 2 de noviembre se sabe si hay o no un nuevo operador que preste el servicio para la región Caribe.

Para la Superintendente de Servicios Públicos, Natasha Avendaño, la de este lunes “fue una reunión muy productiva, mi primera reunión con los gobernadores del Atlántico, de Bolívar y los representantes de los demás departamentos de la Costa, la idea era hablar del momento de Electricaribe, del proceso que está vigente y al cual le estamos apostando desde el Gobierno Nacional, a que va atraer consigo la solución definitiva a la situación del problema energético de la Costa”.

“Estoy complacida por la convocatoria, la asistencia a la reunión y por el apoyo, como me brindaron los gobernadores Eduardo Verano y Dumek Turbay, porque esta primera reunión tiene como conclusión que vamos a seguir trabajando en el proceso que se lanzó el 28 de septiembre y que esperamos poder tener unos muy buenos resultados y una estructuración de esa solución definitiva para la región a principios del mes de noviembre”, dijo Avendaño.

Sostuvo que se va a seguir trabajando tal cual está el plan estructurado “y la idea es que desde el Gobierno Nacional sigamos apoyando. Los Gobernadores manifestaron su intención de seguir apoyando al Gobierno Nacional y al Agente Interventor, en el proceso de encontrar un nuevo operador para la región Caribe”

Cuando se le preguntó sobre qué otra solución se abría en el caso de que no llegara ningún oferente, Avendaño manifestó que “en este momento es la solución en la que estamos trabajando”.

Sobre inyección económica para que la empresa Electricaribe siga funcionando hasta que llegue un nuevo operador la Superintendente manifestó que “hay unos recursos aprobados en unos documentos Conpes para unas inversiones que ya han sido presentadas por el Agente Interventor y que hacen parte de la solución y del mantenimiento de la operación de Electricaribe, que tendrán que venir contra las celebraciones de los contratos adecuados para esas inversiones”.

Los Conpes para inversión están por 735.000 millones de pesos, que fue el último que se hizo, y otro por $125.000 millones. “Son dineros que están pendientes para poderse girar en el momento en que los contratos de inversión estén listos para empezar a ser ejecutados. Necesitamos estructurar los contratos, que estén estructurados de tal manera para que esos recursos se vayan a donde se tienen que ir. Esa será la ejecución de esos recursos de inversión”.

“La empresa está en estos momentos funcionando, se ha mantenido la prestación del servicio público, que es la prioridad, no solo en la intervención sino de la razón de ser de la Superintendencia de Servicios Públicos y esa es la situación que vamos a mantener mientras nosotros encontremos una solución definitiva”, agregó Avendaño.

Sobre la llegada de posibles de otros operadores indicó que el proceso está abierto “y esperamos oferentes hasta el 2 de noviembre. Les reitero, el proceso para encontrar una solución definitiva está en curso y lo que estamos haciendo precisamente hoy, en esta unión del Gobierno Nacional y de los gobernadores, para encontrar esa solución definitiva a largo plazo”.

En su intervención, el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano De La Rosa, agregó que “el 2 de noviembre es la fecha clave, porque es la que nos va a dar una idea hacia dónde nos vamos a orientar y dirigir. Ese día debe haber la manifestación de interés de todas las empresas que están dispuestas a participar en el proceso de escogencia del nuevo operador. Para ese día tienen que presentar sus credenciales, no solamente manifestando su voluntad sino experiencia, conocimiento, fortalezas técnicas y económicas y de esa manera hay como una especie de primera escogencia y después ellos tendrán hasta finales de febrero, del próximo año, para presentar su propuesta técnica definitiva. Y el Gobierno en los primeros días de marzo de 2019 definirá entre esos posibles proponentes, cuál será el nuevo operador”.

Agregó que el operador que llegue sabe que tiene que invertir alrededor de 7 billones de pesos. “Pero en caso de que el 2 de noviembre no se presentara algún operador, empecemos desde ahora a construir el ‘Plan B’. Y ese plan debe ser, ante la ausencia posible, hipotética, de no que haya un interesado, construir, con lo que tenemos en la mesa de trabajo, una posible salida a este tema, del que no queremos adelantar absolutamente nada, hasta tanto no la tengamos totalmente definida, por parte del mismo Gobierno Nacional”.

El gobernador del Bolívar Dumek Turbay, fue enfático al decir que “tenemos toda la fe colocada en que el 2 de noviembre puedan aparecer varios interesados en la operación futura de esta empresa y por lo tanto en esa operación futura generar la inversión necesaria para que podamos salir de este oscuro túnel en el que hemos estado en los últimos años. Pero señalando de que, si no aparece ningún oferente o un interesado, lo que manifestamos es que debe el Estado colombiano asumir con responsabilidad y prontitud la inversión que se requiere para que este problema energético sea problema del pasado”.

“Seguimos siendo unos grandes aliados del Gobierno Nacional, unos aliados de frente con la Superintendencia, pero frente a esa posibilidad, del 2 de noviembre sin oferentes no debe haber más dilaciones y debe aparecer un ‘Plan B’ que no debe ser ninguna acción distinta del Estado colombiano a asumir la inversión correspondiente para que recuperemos el tiempo perdido y salgamos de ese rezago que nos mantiene con esta precariedad en el servicio de distribución de energía eléctrica. Seguiremos acompañando el proceso, la solución es de todos, pero estamos muy próximos para conocer cuál va ser el proceso final: si el ‘Plan A’ es una realidad o el ‘Plan B’ habrá que acometerlo de inmediato”, puntualizó Turbay.

Por su parte, el Agente Interventor de Electricaribe, Javier Lastra Fuscaldo, dijo que ya se tienen en los planes para invertir los 860.000 millones de pesos que el Gobierno Nacional tiene asignados, per medio de dos Conpes, en toda la región en los próximos 12 meses, a partir de 2019. “Lo cual implicará una mejora ostensible cuando empiece a regir la mejora estructural definitiva, como es la búsqueda y el encuentro de un inversionista o si acudimos la ‘Plan B’, pero nosotros no vamos a parar nuestra gestión un minuto para brindar un mejor servicio a todos habitantes de la región Caribe”.

“Los criterios para determinar dónde se invierten los recursos, tienen que ver con la obsolescencia de los equipos, los transformadores que tiene más de 30 años, que han superado la vida útil, son los primeros que se van a cambiar; las subestaciones que hace parte del acompañamiento del sistema de transmisión regional, el SDL, las Subestaciones de Cereté, Montería, Caracolí, Atlántico Norte, La Loma, cambios en Alta y Media Tensión. Todos estos elementos de mejora de la confiabilidad del sistema eléctrico de la región”, sostuvo Lastra.

Por último, intervino el presidente de Electricaribe, Edgardo Sojo, quien aseguró que los dos millones y medios de clientes que tiene la empresa en la región Caribe, “pueden tener la seguridad de que el fantasma de un apagón ya se esfumó. No va haber apagones, salvo los fortuitos por deterioro de las redes de transmisión o por fenómenos climáticos, porque hay garantizada la compra de energía y a final de año no habrá deterioro en la prestación del servicio de energía para los costeños”.

Ahora te puedes comunicar con El Universal a través de Whatsapp Videos

Mensajes

Fotos

Notas de voz cuando seas testigo de algún hecho noticioso, envíalo al: 321 - 5255724. No recibimos llamadas.