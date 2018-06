El 21 de junio será audiencia de medida de aseguramiento de la banda Los Dealers

El Juez 13 Penal Municipal de Barranquilla fijó para el jueves 21 de junio, a las 8:00 de la mañana, la audiencia de medida de aseguramiento que hará la Fiscalía General de la Nación contra 20 miembros de la nominada banda ‘Los Dealers’, quienes fueron acusados por la Fiscalía de los presuntos delitos de concierto para delinquir con fines de narcotráfico agravado.

En total fueron 26 los capturados en la redada realizada por la Policía Metropolitana y la Fiscalía el pasado viernes 8 de junio, pero el domingo fueron dejados cuatro en libertad y este lunes dos más.

La Fiscalía no halló méritos para exigir la medida de aseguramiento a los dos que quedaron en libertad, puesto que la dosis que de drogas que se les encontró en su poder no fue tanto y el Juez decidió dejarlos en libertad. Estas dos personas no quisieron dar los nombres a este medio de comunicación “porque nos abstenemos y no queremos aparecer en la prensa”, dijo uno de ellos.

Una fuente nos dijo que “algunas de estas personas estaban de visita en los lugares donde se hicieron los allanamientos, pero no tienen nada ver en los hechos que se investigan”.

Ninguno de los imputados se allanó a los cargos de la Fiscalía, que acogió la fecha del 21 de junio que fijó el Juez que lleva el caso y allí estará haciendo la imputación de los delitos de concierto para delinquir con fines de narcotráfico agravado.

Jorge Hazbún, abogado de Pedro Ahumada Benedetti, sostuvo que “ya se le hizo la imputación de cargos por parte del Fiscal, pero de todas maneras todas estas personas gozan de la presunción de los hechos. Los delitos por los que se les acusa son graves, por la connotación que esto tiene a nivel nacional, pero esperemos a ver qué sucede en esa audiencia”.

Hay que decir que el operativo donde se capturó a 26 personas el pasado 8 de junio fue realizado por la Policía y la Fiscalía General de la Nación, en diferentes lugares de la capital del Atlántico.