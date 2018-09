“El desafío es aumentar la productividad del campo": Minagricultura

Los campesinos de los Montes de María y del departamento de Bolívar, al igual que todos los del territorio nacional, sueñan con tener una vida en el campo con calidad, por eso cada vez y con más fuerza piden las herramientas para lograrlo.

La falta de vías terciarias y secundarias en buen estado, bancos de maquinaria, sistemas de riego, proyectos productivos, tierras legalizadas y préstamos bancarios con bajo interés, son las solicitudes que reiteradamente le hacen al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural para cumplir sus objetivos sin depender de terceros.

Por ello, el ministro Andrés Valencia Pinzón, en entrevista con El Universal, destacó algunos de los proyectos y políticas que han proyectado para el próximo cuatrienio.

Restitución de tierra

En cuanto a la restitución de tierras indicó que aún existen procesos pendientes a nivel nacional, como es el devolver sus predios a los despojados, para que finalmente retornen al campo.

Señaló que hay más de 300 mil hectáreas restituidas y deben faltar algo más de 600 mil por entregar a través de los procesos que corresponden a la Unidad de Restitución.

“Este es un proceso que va bien encaminado, pues las solicitudes han venido disminuyendo a nivel nacional, y van a estar ahí mientras los procesos terminen y en ese sentido la política no tendría porqué cambiar sustancialmente”, manifestó Valencia.

Para realizar proyectos productivos en el departamento de Bolívar con los campesinos a los que les han restituido sus tierras, el Ministerio destinó 600 millones de pesos que fueron entregado a la Unidad de Restitución de Tierras.

Cultivos de arroz

En el caso de los cultivadores de arroz, el jefe de la cartera señaló que con el banco de maquinaria que entregaron a los productores del departamento durante el primer “Taller del Campo” que se realizó en El Carmen de Bolívar, van a ser mucho más productivos y se reducirán los costos. Además, van a poder acelerar el proceso de siembra y cosecha permitiéndoles mejorar el costo, la productividad y por ende la rentabilidad.

Destacó que de la mano de la Federación Nacional de Arroceros (Fedearroz), van a realizar el acompañamiento de orden técnico para generar un sistema de competitividad muy útil para los productores de Bolívar.

Cultivos de tabaco

Para el proyecto de siembra de tabaco en la zona baja de El Carmen, el ministro sostuvo que esa es una iniciativa que cuenta con todo el apoyo del Ministerio.

“Si se requieren líneas de crédito o facilidad para que los productores sigan las siembras, van a contar con nosotros, porque ese es un proyecto muy bonito y sobre todo porque es elaborado con mucho cuidado por mujeres”, dijo Valencia.

Vías terciaria

Sin duda el estado de las vías terciaria es una problemática que existe a nivel nacional, lo que crea una dificultad competitiva, provocando que los campesinos no puedan sacar sus productos desde el campo a los mercados.

Es por ello que se deben iniciar diálogos con el Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Infraestructura para determinar cómo superar esa grave problemática en todo el país.

“Nosotros, a través de la Agencia de Desarrollo Rural, podemos aportar proyectos de placa huellas en los sitios más críticos para generar saltos importantes en materia de movilidad, y la construcción de pequeños puentes en las zonas donde no existen vías de comunicación”, explicó el ministro de Agricultura.

El desafío

El ministro resaltó que desde esa cartera tienen el desafío de aumentar la productividad en todo el campo colombiano, por eso van a trabajar para que productos como el maíz aumenten sus cultivos, y también los de cacao, arroz y los frutales, que esperan lograr con mejores accesos al crédito.

Esta iniciativa va a permitir que los cultivadores tengan los recursos financieros para poder desarrollar con efectividad sus productos.

Además, destacó que con esta iniciativa podrán aprovechar los tratados de libre comercio (TLC), que hoy día no se utilizan en la ruralidad porque el país no tiene las condiciones fitosanitarias y sanitarias para que los productos agrícolas y pecuarios accedan a los mercados internacionales que aparentemente están abiertos pero que en realidad no es así.

Agregó que van a innovar en materia de créditos y financiamiento, que es fundamental, ya que hoy día falta acceso al crédito del pequeño y mediano productor, esto los conectará con los mercados de manera directa, mejorando su comercialización ya sea en plazas de mercado o agricultura por contrato o vincularlos a proyectos agroindustriales que también puedan facilitar su comercialización.

