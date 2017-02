El largo camino a Salto del Burro, en Santa Rosa de Lima

A la ganadería y actividades agrícolas como el cultivo de yuca, plátano, ñame, ají, mango y níspero, destinan los pequeños productores de Salto del Burro el uso de su tierra fértil.

En la vereda en jurisdicción del municipio de Santa Rosa de Lima son más de 20 fincas las que vienen desarrollando esas labores del campo, que hasta han sido apoyadas a través de proyectos de entidades del Gobierno nacional para fortalecer el cultivo en la zona.

Sin embargo, es complejo el camino para llegar a ese poblado de particular nombre. El mal estado de la vía que del casco urbano de Santa Rosa de Lima conduce a la vereda, dificulta el acceso y hasta ha provocado que en pasadas temporadas invernales la producción agrícola se haya perdido por las pocas posibilidades que hubo para transportarla por la trocha.

Dentro de los propietarios de esas fincas productoras están Juan Serpa Hernández y Gonzalo Maranto Romero. Ambos padecen discapacidades y el mal estado de la vía hace aún más tortuoso su tránsito.

Es por eso que ante el Juzgado Promiscuo Municipal de Santa Rosa de Lima interpusieron una acción de tutela contra el alcalde, José Luis Altamar, por la presunta violación de sus derechos a la salud, la vida, la libre locomoción, al trabajo, a la igualdad, entre otros, ocasionado por el difícil acceso hacia la zona, especialmente por tratarse de población vulnerable.

En el mismo recurso jurídico también fue accionada la firma contratista Multiservicios y Suministros M&M SAS ya que fue contratada el año pasado por la administración municipal para la adecuación de esa misma vía, que a la fecha no evidencia condiciones mejoradas.

Y aunque, la semana pasada, el Juez Promiscuo Municipal falló a favor de los campesinos, esperan que el cumplimiento de la orden sea oportuno, recordando que se aproxima una nueva época de lluvias y temen que, si la vía no se interviene de manera adecuada, se repita la situación que vivieron con las precipitaciones del último trimestre de 2016.

TEMEN QUEDAR INCOMUNICADOS

“Vivo en mi finca en Salto del Burro, pero cuando debo salir para llegar a citas médicas en Cartagena, tengo que pasar la noche en Santa Rosa. No puedo mover bien mi brazo y pierna izquierda, por lo que tengo que ir en carro, no me puedo montar en moto ni en bestia. Una vez me fui a pie y me demoré más de dos horas, con esta vía así es peor”, comenta José Serpa, quien sufrió un accidente cerebro vascular que ha disminuido su movilidad física.

“Interpusimos esta tutela para que nos adecuen la vía, en invierno quedamos incomunicados y no es justo porque ya han arreglado otras vías que van a zonas rurales menos la de Salto del Burro. En la época del invierno toda la cosecha se nos perdió porque no pudimos sacarla al pueblo por el mal estado de la vía. Los carros no pasaban y los burros no podían con el terreno, por eso el plátano se maduró en las matas y la yuca se ahogó porque no se pudo sacar a tiempo”, cuenta.

Por la picadura de una avispa, justo en el ojo, Gonzalo Maranto ha perdido la visión de manera progresiva desde su juventud. No obstante, señala que vive en el casco urbano del municipio y como puede cada tres o cuatro días a la semana llega a su finca en Salto del Burro.

“Hay veces que mi hijo me trae en moto hasta la mitad del camino, otras veces los mototaxistas no se atreven a subir por acá. Cuando me vengo a pie tardo una hora en llegar, camino guiándome con una varita”, relata.

“NO ALCANZAN LOS RECURSOS”

El alcalde de Santa Rosa explica que el contrato que se firmó el año pasado con Multiservicios y Suministros M&M SAS fue de mínima cuantía, por un valor cercano a los $14 millones, asegurando que sí se hicieron trabajos de adecuación en la vía.

“Con el fuerte invierno que hubo el año pasado se hicieron los trabajos en la vía a Salto del Burro, pero precisamente por ese fuerte invierno los trabajos ahora no se ven. El trabajo sí se hizo, pero que hoy la obra no se refleje por las lluvias que se llevaron todo el material, es otra cosa”, manifestó el mandatario.

La orden del Juzgado Promiscuo Municipal de Santa Rosa conmina al alcalde y a la firma contratista que informen a ese despacho judicial las acciones que han desarrollado para adecuar la vía, entre los kilómetros 1 y 7, donde se ubican los predios de los afectados. También les ordena que “dentro de un término no mayor a 30 días procedan a adecuar la vía, en el sentido de dejarla plenamente transitable y que no represente un peligro inminente para los que en ella transitan o residen en sus inmediaciones. En ningún caso los arreglos y trabajos podrán exceder el término de 90 días”.

Al respecto, el alcalde confirmó que ya fue notificado del fallo de tutela, por lo que desde la Secretaría de Planeación municipal se convocó al contratista, estableciendo nuevos compromisos para desarrollar labores de mejoramiento “pero sin suministrar más recursos, no habrá un nuevo contrato (...) los recursos que tiene el municipio no alcanzan para tantas cosas”, por lo que no se intervendrían los 7 kilómetros de vía.