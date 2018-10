El mejor reconocimiento es el de mi gente: Javier Romero, científico monteriano

La máxima distinción del Concejo de Montería, medalla Los Zenúes, fue entregada al médico y científico monteriano Javier Romero Ogaza, quien durante largos años de investigación logró descubrir un método para prevenir la muerte por derrames cerebrales.

“Los reconocimientos de tu gente son los más grandes del mundo. Me han entregado distinciones en Estados Unidos, Alemania y otras partes del mundo, pero este es el más grande para mí, porque es en mi tierra”, dijo el médico, quien por estos días visita la ciudad invitado a la III feria de la lectura Un Río de Libros.

Después de recibir esa condecoración y nota de estilo de parte de la presidenta del Concejo, Liliana Yúnez, el neuroradiólogo del Hospital General de Massachusetts y profesor de la Universidad de Harvard, expresó que “es un honor inmenso regresar a su natal, ver su desarrollo y ser distinguido en el recinto desde donde se construye la ciudad”.

Por su parte, la presidenta del Concejo dijo “Amarrar el conocimiento no te hace más sabio, en cambio compartirlo te hace más útil a la sociedad, trascender y no morir para siempre. Con esta frase quiero significar que usted no solo es un ejemplo de superación, esfuerzo y disciplina, es un modelo a replicar y cuyos conocimientos los ha compartido con la humanidad”.

El egresado del colegio La Salle de Montería, profesor de Harvard Medical School en Boston, neuroradiólogo del hospital General de Massachusetts y director del laboratorio neurovascular H.R. Ackerman, se marchó en medio de un caluroso aplauso que le mostró lo orgullosa que se siente la comunidad de él por ser un digno representante de la ciudad.

