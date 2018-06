Electricaribe anuncia suspensión del servicio de energía en el Atlántico

La empresa Electricaribe anuncia que con el fin de ejecutar labores de mantenimiento preventivo, este lunes 4 de junio técnicos de la empresa realizarán adecuaciones en las subestaciones El Río y Sabanalarga.

Indicó que de manera simultánea se trabajará sobre una torre de alta tensión, que por motivos de seguridad requiere la desenergización de las subestaciones Río Magdalena, Cordialidad y parte de La Unión.

“Seguimos sumando todos nuestros esfuerzos por optimizar la calidad del servicio”, comentó Arnold Álvarez Rodríguez, Gerente de Electricaribe en Atlántico.

Según Álvarez Rodríguez, dichos trabajos afectarán los siguientes circuitos y sectores:

SUBESTACIÓN EL RÍO: de 6:00 a.m. a 5:00 p.m.

Circuito Bellavista: barrios Centro y Villanueva.

Circuito Cervecería: barrio Centro, Cervecería Águila S.A. y Bavaria S.A.

Circuito Centro: carreras 38 a la 44 entre calles 34 y 37 y carreras 41n a la 42d entre calles 6 y 9.

Circuito Zona Franca: barrios Centro y Villanueva; Zona Franca.

Circuito Rayón Río: barrios Abajo, Barlovento, Centro, El Rosario y Villanueva.

Circuito América Río: barrios Abajo, Centro, El Rosario y Villanueva.

Circuito Auxiliar 1: barrios Centro (sector El Boliche), Don Bosco, La Luz, Rebolo, Villa REBOLO I Y II.

Circuito Río 8: barrios Barranquillita, Barlovento y La Loma.

Circuito Río 9: Zona Franca.

Circuito Río 10: barrios Centro, Don Bosco, Villanueva y Zona Franca.

Circuito Río 11: barrios San Roque, Montes y Rebolo.

SUBESTACIÓN RÍO MAGDALENA: de 5:00 a.m. a 5:30 p.m.

Circuito Pasadena: barrios El Ferry, La Chinita, Pasadena, Simón Bolivar, Cabrero, Centenario, Costa Hermosa, Cruz de Mayo, El Triunfo, Hipódromo, La Feria, La Rivera, Las Margaritas, Los Mangos, Porvenir, Primero de Mayo, Salamanca, Salamar, Santa Ines, Urbanización Camelot, Villa Stefanny y Vista Hermosa.

Circuito Salamanca: barrios Pasadena, Simón Bolivar, Cabrero, Cachimbero, Centenario, Centro, Cruz de Mayo, Doce de Octubre, El Pasito, El Triunfo, Ferrocarril, Juan Domingo, La Esperanza, La Floresta, La Maria, La Rivera, Loma, Nuevo Triunfo, Oriental, Porvenir, Pumarejo, Quince de Agosto, Sal Si Puede, Salamanca, Salcedo, San Antonio, Urbanización Camelot, Veinte de Julio y Vista Hermosa.

SUBESTACIÓN LA UNIÓN

Circuito Aeropuerto 2, (no alimenta el Aeropuerto Ernesto Cortissoz) de 5:00 a.m. a 11:00 a.m. Sectores afectados: barrios La Unión, Santa Helena, Simón Bolivar, Centenario, Hipódromo, Los Arrayanes, Salamanca, Santa Ines, Tucán, Urbanización El Rio y Vista Hermosa.

Circuito Simón Bolívar, de 5:00 a.m. a 11:00 a.m. Sectores afectados: barrios Las Nieves, Santa Helena, Simón Bolivar y Vista Hermosa.

Circuito Carrizal, de 11:00 a.m. a 5:30 p.m. Sectores afectados: barrios Alboraya, Buenos Aires, Carrizal, El Limón, El Santuario, Jose A. Galán, La Magdalena, Las Palmas, Santo Domingo de Guzman y Tayrona.

Circuito Ferry, de 11:00 a.m. a 5:30 p.m. Sectores afectados: barrios Las Nieves, Santa Helena, Simón Bolivar, Costa Hermosa, La Rivera, Vista Hermosa.

Circuito Acueducto, de 1:00 p.m. a 5:30 p.m. Sectores afectados: barrios La Luz, Las Nieves, Acueducto Distrital, Coolechera Barranquilla, Gascol S.A. Punto Gas Calle 17, EDS Puente Pumarejo y Petromil Las Nieves.

Subestación Sabanalarga: de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

LN-523: zona urbana y rural de Campo de La Cruz, Candelaria, Manatí, Santa Lucia y Suan; corregimientos: Algodonal, Bohórquez, Carreto y Leña.

Subestación Cordialidad: de 5:00 a.m. a 5:30 a.m. y de 5:00 p.m. a 5:30 p.m.

Lods circuitos afectados:

Circuito Almendros.

Circuito Galapa.

Circuito Macarena.

Circuito San Martin.

Circuito La Paz.

Circuito Cementos y Concretos Atlántico.

Circuito Cordialidad 9.

Circuito Las Malvinas.

Circuito Cordialidad 8 (Cero).

Circuito Cordialidad 10.