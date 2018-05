Electricaribe tendrá que buscar la energía que le iba a comprar a EPM

El retraso que tendrá la entrada en operación de Hidroituango tendría un efecto en el suministro de Energía para la Costa Caribe, por cuenta de los compromisos EPM se había adquirido con Electricaribe y que no podrá cumplir.

Como consecuencia, Electricaribe ahora deberá buscar más vendedores de energía. La comercializadora compró a EPM, hace cerca de mes y medio, toda la energía que necesitaba para cumplir sus compromisos en 2018.

Con la entrada de Hidroituango, esperada para diciembre de este año con su primera unidad, Electricaribe seguiría recibiendo energía de EPM, que se estaba negociando a $175 por kilovario hora.

El lío ahora es que EPM no tiene como entregarle esa energía, pues el retraso que tendrá Ituango, que todavía no conoce, no tendrá disponible la generación adicional, lo que pondría en dificultades a Electricaribe porque deberá comprar a precios más altos.