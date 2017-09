Emergencia por aguas negras en calle de El Carmen de Bolívar

Los habitantes de la calle 25 entre las carreras 53 y 60 del municipio de El Carmen de Bolívar vivieron una grave emergencia por el rebosamiento del sistema de alcantarillado, luego de un fuerte aguacero que duró aproximadamente media hora.

Los moradores de ese sector aseguran que no aguantan más esa situación que se ha vuelto constante, ya que no existe un control riguroso para sancionar a todas aquellas casas que se encuentran conectadas de forma fraudulenta a una tubería que no tiene disposición final.

Ana Cohen, habitante de la calle 25, asegura que están expuestos a cualquier tipo de enfermedad y necesitan que las autoridades regulen los controles sobre esa crisis que cada día se agudiza.

"Diariamente tenemos que convivir con todo tipo de aguas putrefactas que llegan a la calle, y necesitamos que multen a todos aquellos inescrupulosos que descargan las pozas sépticas en horas de la noche sobre la vía", dijo la mujer.

Cohen señaló que en ese sector queda una Institución Educativa donde se encuentran niños, los cuales son muy frágiles para afectarse por ese tipo de elementos.

Se hace necesario que la Alcaldía le busque a través de la Secretaría de Planeación una solución a todo lo que está sucediendo en la calle 25.