Empezó la carrera por la Gobernación de Córdoba

Con el inicio del nuevo año empezó la dura competencia por la Gobernación de Córdoba. En el caso de la administración departamental se están gestando alianzas políticas impensables, luego de los múltiples escándalos de corrupción que tienen al departamento en la picota pública.

La pelea política que se desató entre el exgobernador Alejandro Lyons y el senador Musa Besaile y su familia, la cual terminó con la suspensión del mandatario electo, Edwin Besaile, hizo que se polarizaran las fuerzas para recuperar el poder.

Hasta el momento suenan diez nombres que han mostrado, aunque de manera tímida, la decisión de aspirar. Dentro de ese listado figura el exnotario Abelardo de la Espriella, quien en una oportunidad entró al Congreso de la República como compañero de fórmula de la dirigente Zulema Jattin Corrales.

La baraja también incluye al odontólogo Pedro Jáller, quien estaría buscando el respaldo del Centro Democrático. Sin embargo, no ha dejado de sonar el nombre de la empresaria de autos María Teresa Haddad García, quien dirige los destinos del movimiento uribista en Córdoba.

Se habla además de la posibilidad de que Nicolás Petro, hijo del exaspirante a la Presidencia de la República, Gustavo Petro, pueda aspirar al primer cargo con el aval de los grupos de izquierda, teniendo en cuenta su cercanía con esta región.

El grupo de la U, el cual ganó las elecciones pasadas con Besaile, no se ha pronunciado en torno al tema. Inicialmente se especuló que se la jugarían con el exrepresentante a la Cámara Raymundo Mèndez. Sin embargo, un último fallo en el que fue destituido por no asistir a las sesiones del Congreso, podría hacer que se replanteara esa decisión, hastya tanto se confirme que no tendría inhabilidad alguna.

También se indicó que su primo, el actual representante Erasmo Zuleta, estaría dispuesto a renunciar a su credencial para aspirar al primer cargo departamental. Con esa decisión entraría al Congreso Julio Elías Vidal, hermano del Ñoño Elías, y la U se la jugaría con una figura joven, pero Zuleta ha dicho que por el momento no ha considerado esa decisión, aunque no descartó que en el futuro aspire a la Gobernación de Córdoba.

Otro que está en el cotarro político es Alfredo Darío Márquez Márquez, abogado exasesor jurídico del Ministerio de Justicia, quien habló públicamente de una candidatura independiente que sume distintos grupos políticos, en aras de susperar la crisis que ha vivido el departamento.

En la baraja figura además el diputado liberal Orlando Benítez Mora, quien contaría con el apoyo del senador Fabio Amín y del representante Andrés Calle, luego de la inminente división que se presentó con la exsenadora Arlet Casado, quien fue derrotada en las pasadas elecciones, y con el excongresista Juan Manuel López Cabrales.

Los conservadores no descartan la aspiración del exalcalde de Montería y exconsejero para las regiones, Carlos Eduardo Correa, pero tiene algunos asuntos pendientes con la justicia que no le han permitido definir con exactitud cuáles serían sus aspiraciones.

Cierra el listado el abogado y exaspirante a la Gobernación de Córdoba Carlos Gómez, quien logró una importante votación en la pasada contienda cuando resultó derrotado con Besaile. Luego de eso aspiró al Congreso, con el apoyo del ala conservadora que lidera la familia Pestana, pero tampoco logró el favor popular.

Gómez no ha dicho si volverá a aspirar al primer cargo departamental, pero en las redes sociales se están adelantando encuestas con el fin de medir su nivel de popularidad, lo cual haría pensar que no descarta la posibilidad de someterse de nuevo al favor popular por el primer cargo de Córdoba.