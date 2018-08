Empresa de libranza recibe certificación internacional de Fitch Ratings

Como de positiva y de gran importancia para sector de las empresas de libranzas no reguladas, calificó Santiago Botero Jaramillo, la ratificación que hizo Fitch Ratings a la empresa barranquillera Finsocial como administrador primario de activos financieros de crédito en ‘ABPS/S 2-(col), mientras modificó su perspectiva de estable a positiva, porque ha demostrado un alto desempeño en las funciones generales como administrador.

Según Santiago Botero Jaramillo, gerente general de Finsocial, Fitch Ratings destacó de Finsocial su capacidad para cumplir con sus obligaciones financieras y comerciales y su aumento de patrimonio a $47,417 millones, producto de la compra del 50 por ciento de sus acciones por parte de Kandeo.

“Esta calificación le permite a la entidad contar con una diversificación mayor de sus líneas de fondeo, un fortalecimiento de su credibilidad en el mercado, y un gobierno corporativo más robusto”, señala en el informe la firma calificadora.

Botero Jaramillo destaca que “estas certificadoras de riesgo internacional solo certifican a bancos, multinacionales, países. No es fácil conseguir que ellos le llegues y le digas que quieres que te certifiquen, que te digan qué tan bueno eres. Ellos querían entrar en la industria, en este nicho, y gracias a ellos entramos. Cada año nos tienen que calificar. Esta es la cuarta vez que nos califican, nos han mejorado la clasificación los dos últimos años, eso es muy positivo, porque no solamente es estar bien sino es decir que has demostrado que tú en el tiempo sí estás mejorando las cosas, que estás haciendo, entonces, eso deja mucho que decir”.

Explicó que Finsocial es una compañía privada de financiamiento que se fundó en marzo de 2012 y que se enfoca en la organización, administración y recuperación de créditos bajo la modalidad de libranza a docentes, activos o pensionados, del sector público, de carrera administrativa y cuyo ingreso provenga del Sistema General de Participaciones, SGP (recursos del estado de destinación específica).

“Nosotros somos una compañía relativamente pequeña, comparada con un banco, con una multinacional o con un país, pero nos ha ido muy bien en el tema de la certificación y eso lo demuestran los resultados”, sostuvo.

Indicó que en el negocio de libranza no regulada “nosotros somos el de mostrar, somos la compañía que ha hecho las cosas como el deber ser, no solamente hacia el cliente sino también hacia los fondeadores. Nosotros innovamos en que las libranzas no se formaron a través códigos de Finsocial sino que se originaron a través de patrimonios autónomos, de códigos de patrimonios autónomos”.

Según Botero Jaramillo, sus programas de capacitación en técnicas comerciales, estrategias de venta, y aspectos culturales, la idoneidad de su equipo gerencial y sus actualizaciones tecnológicas contables y de análisis de datos, también se destacaron de manera positiva por parte de Fitch Ratings.

“Estamos en 17 ciudades de Colombia y cada vez creciendo más. Creemos que geográficamente no vamos a crecer mucho más, pero sí en fuerza laboral, tenemos más de 300 empleados y aspiramos a llegar a más de 500. A nivel de Costa estamos en Cartagena, Sincelejo, Montería, Valledupar, estaremos abriendo oficina en La Guajira, en Riohacha, concretamente, Barranquilla y en el interior del país estamos en Bogotá, Cali, Medellín, Pereira, Armenia, Yopal, entre otras”, manifestó.

De acuerdo al informe de Fitch Ratings, Finsocial se caracteriza por, “un crecimiento estable y consistente, con indicadores sanos de calidad de cartera… y un fortalecimiento en el gobierno corporativo con la participación de Kandeo en la junta directiva con lo cual se espera que siga estable en un futuro”.

En el aspecto financiero, “su razón activo total a pasivo total es de 2,05 veces (x), lo cual indica la capacidad de la compañía para cumplir con sus obligaciones financieras y comerciales. La utilidad neta aumento un 851%, producto del crecimiento de la fuerza comercial y el musculo financiero proveniente del nuevo socio.

Por otra parte, la cartera total administrada de Finsocial presentó mejora en los indicadores de crecimiento de 77,76% entre junio de 2017 y junio de 2018, al llegar a los $195.563, 2 millones. Su índice de cartera vencida cerró en 0,18%, cifra por debajo de la del sector y la más baja en los últimos 3 años. Al cierre del segundo trimestre de 2018 el total de la cartera administrada con mora de más de 90 días representa 0,03% del total que equivale a $68,1 millones.

Fitch Ratings proyectó dos escenarios, uno positivo y otro negativo, en relación con el perfil de Finsocial. “La calificación puede mejorar si se consolidan los diferentes cambios que se tienen propuestos con la entrada del socio estratégico nuevo de la compañía, y si se traduce en una mejora en los indicadores de calidad de cartera y por ende una mejora en la administración de cartera. Adicionalmente, una mejora continúa en desarrollo tecnológico traducido en una mejor administración de cartera y una mayor fidelización del cliente. Por otro lado, la calificación podría disminuir ante un deterioro abrupto de la calidad de cartera crediticia administrada, o si la entidad se viera imposibilitada para mantener la organización y gestión de carteras crediticias”.

“La ratificación a Finsocial de la calificación y la mejora de la Perspectiva de Estable a Positiva, por parte de Fitch Ratings, refleja nuestra transparencia administrativa y financiera, y el seguimiento de altísimos estándares de gestión de riesgo de dentro de las mejores prácticas existentes. Somos la primera compañía originadora de créditos por libranzas calificada en Colombia por Fitch Ratings durante 5 años consecutivos 2014 – 2018”, terminó diciendo Santiago Botero Jaramillo.