En abril se definirá suerte del suspendido gobernador de Córdoba

El próximo 27 de abril se definirá la suerte del suspendido gobernador de Córdoba, Edwin Besaile, tras la solicitud de la Fiscalía de enviarlo a la cárcel, por su presunta participación en hechos de corrupción en el departamento.

Los magistrados del Tribunal Superior de Bogotá tomarán la decisión luego de escuchar los argumentos del abogado defensor de Besaile, Jaime Granados, quien señaló que su defendido es inocente y que la Fiscalía no cumplió con la carga argumentativa que tenía.

Besaile Fayat fue imputado con los delitos de concierto para delinquir, peculado por apropiación , cohecho por dar y ofrecer y falsedad en documentos por hechos relacionados con el Cartel de la Hemofilia, tras el pago de una factura por valor de 2.500 millones de pesos a la IPS San José de la Sabana, por la atención de 14 pacientes falsos de hemofilia.

El suspendido mandatario dijo que está tranquilo porque han presentado todas las pruebas necesarias para desvirtuar su participación en hechos de corrupción que venían de la administración de su antecesor, Alejandro Lyons.

Insistió en que la Fiscalía no presentó una sola prueba concreta, en el marco de la suspendida audiencia que se realizó este viernes en Bogotá, y que fue precisamente él quien denunció los hechos anóamlos que descubrió al llegar a la Gobernación.

Como se recordará, Besaile está suspendido por tres meses del cargo, por decisión de la Pocuraduría General de la Nación ante los escándalos que se han presentado con el manejo financiero de Córdoba. Sin embargo, este insiste que fue él quien frenó el pago de cuentas que obedecían a actos de corrupción.

Para la fecha de la nueva audiencia, ya Besaile estaría de nuevo en el cargo y a su juicio resultaría improcedente imponer una medida de aseguramiento, privativa o no privativa de la libertad, aduciendo que no representa ningún peligro para la sociedad, no ha evadido ninguna de las citas judiciales y no ha participado en actos de corrupción.