En Barranquilla militante del partido Colombia Humana reportó amenazas

El estudiante Cristian Saavedra, quien hizo parte de la campaña presidencia de Gustavo Petro, denunció que en las últimas horas llegó a su residencia un panfleto de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia donde le conmina a retirarse del partido Colombia Humana o de lo contrario sería aniquilado.

“A mi casa llegó un panfleto de la Autodefensas Gaitanistas de Colombia donde me dicen que me retire de la campaña de Gustavo o Petro o que me atuviera a las consecuencias”, dijo a Caracol Radio Saavedra.

Agregó que tras recibir el panfleto se dirigió a la Fiscalía en la ciudad de Barranquilla para poner en conocimiento de las amenazas. “Hicimos el protocolo que se hace en estos casos y nos fuimos hasta la Fiscalía para exponer el caso y ya ellos me han colocado una protección”.

“Lamentamos que esto esté pasando, no solo en Barranquilla y el Atlántico sino en todo el país, donde se han presentado muchas amenazas en contra de los líderes sociales. Muchos de ellos siguen en peligro, porque pese a denunciar las amenazas aún no les han puesto la protección se requiere para estos casos”, sostuvo Saavedra.

Lamentó el hecho del caso presentado en el municipio de Palmar de Varela, donde ele pasado martes asesinaron a Luis Barrios Machado, quien había recibido varias amenazas, pero que nunca recibió la protección que necesitó. “Y lamentablemente ya tuvo que ser sepultado porque nunca le pusieron atención a las denuncias que hizo sobre las amenazas contra su vida”.

“La verdad es que todos estamos preocupados, porque a pesar de que muchos de los amenazados han tenido protección aún así los han asesinado”, terminó diciendo Saavedra.

Las autoridades del Atlántico han informado que ya se han tomado las medidas d protección para Cristian Saavedra e investigan de dónde vienen las amenazas para dar con el paradero de los responsables.