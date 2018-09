Revocan subsidio de vivienda gratis a 1.488 beneficiarios en Barranquilla

Luego de investigar y constatar que se venían cometiendo actividades ilícitas, el el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, con el acompañamiento de la Secretaría Distrital de Planeación y la Policía, llevó a cabo el acto de revocatoria del apartamento 103 de la torre 9 en el macroproyecto Villas de San Pablo.

Las investigaciones arrojaron que en ese sitio se expendía estupefacientes, por lo que se hizo todo el proceso hasta que los hoy exbeneficiarios del subsidio de vivienda en especie aceptaron voluntariamente entregar el inmueble en el plazo de un mes, que se cumplió el pasado 17 de septiembre.

Esta es la primera revocatoria de subsidio de vivienda gratis que el Ministerio efectúa en el distrito de Barranquilla con el apoyo de la Administración Distrital, dando cumplimiento a las obligaciones contenidas en el Decreto 847 de 2013, compilado en el Decreto 1077 de 2015.

Según la secretaria distrital de Planeación del Distrito, Margarita Zaher, actualmente se adelantan 1.488 revocatorias de subsidios de vivienda gratis entre los proyectos de vivienda Villas de San Pablo y Gardenias.

Los procesos de revocatoria se adelantan en el Distrito de Barranquilla son los siguientes:

*Proyecto Las Gardenias: 1173 (Iniciación o apertura del proceso)

*Villas de San Pablo: 221(Iniciación o apertura del proceso)

*Las Gardenias: 65 (Notificación y apertura de pruebas)

*Villas de san Pablo: 5 (Notificación y apertura de pruebas)

*Las Gardenias: (Periodo de pruebas)

*Villas de San Pablo: (Periodo de pruebas)

Según la funcionaria son 1. 488 los que están en el proceso de revocarles el subsidio.

El Ministerio de Vivienda informó que en los próximos meses también se iniciarán procesos de revocatoria en el proyecto Villas de la Cordialidad, en coordinación con el Fondo de Adaptación.

La secretaria distrital de Planeación, Margarita Zaher, envió un mensaje a los beneficiarios de los proyectos de vivienda gratis. "Sí se están haciendo revocatorias en los proyectos de vivienda gratuita. Para el Ministerio de Vivienda es apremiante que los beneficiarios cumplan con las obligaciones y deberes para conservar el bien inmueble, pues su incumplimiento es causa de revocatoria".

Zaher también se refirió a algunos de los compromisos. "Tengan presente que deben cumplir con el pago oportuno de los servicios públicos domiciliarios, de impuestos, de administración; además, deben mantener la vivienda en óptimas condiciones de salubridad, hacer remodelaciones siempre y cuando cumplan con los permisos correspondientes, no destinar la vivienda para negocios, expendio de bebidas alcohólicas, drogas, y otras actividades ilícitas como guardar armas".

El incumplimiento de uno solo de estos deberes conduce al Ministerio de Vivienda a iniciar un proceso de revocatoria.

Las obligaciones de los hogares beneficiados con el subsidio de vivienda gratis son:

*Destinar el inmueble recibido para vivienda, como uso principal.

*Habitabilidad y salubridad de la vivienda

*No realizar actividades ilícitas

*Residir en la vivienda mínimo 10 años

*No vender, no empeñar, no arrendar.

*No hacer modificaciones estructurales a la vivienda

*Pagar el impuesto predial

*Pagar los servicios públicos

*Pagar la cuota de la administración

*Mantenerse en el programa estatal para la superación de la pobreza

*Luego de transcurridos 10 años, en caso de querer enajenarla, ofrecer la vivienda a Fonvivienda.

Estos procesos de recuperación de soluciones habitacionales en los proyectos de vivienda gratis son apoyados por la Alcaldía de Barranquilla en cumplimiento de la Circular 004 de 2017, a través de la cual el Ministerio de Vivienda solicita soporte de la Administración Distrital, en el proceso de revocatoria del subsidio. Este apoyo se presta a través de la Mesa de Acompañamiento Social, coordinada por la Secretaría Distrital de Planeación, con las otras secretarías distritales y la participación de entes territoriales como Fiscalía, Procuraduría, Contraloría, Policía, Personería e ICBF.

"Por último hay que decir que estos procesos no son de la noche a la mañana, se hace toda una investigación previa y después de unos seis meses es cuando se toma la decisión definitiva", sostuvo Zaher.