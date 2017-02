En Castañal están esperando un buen colegio desde 2013

Son cerca de 300 estudiantes en el corregimiento de Castañal, en el municipio de El Peñón, los que están esperando hace cuatro años que por fin termine la construcción de la nueve sede de su escuela, con la que se prometía mejorar sus condiciones de estudio.

Las obras están paralizadas y pese a haber transcurrido tantos años y que dos firmas contratistas distintas hayan estado a cargo de la ejecución del proyecto, el avance no superaría aún el 30 por ciento.

Esperando que haya vigilancia a esa situación, Roberto Elles, docente de la Institución Educativa Castañal, puso el hecho en conocimiento durante la pasada Cumbre Social Alternativa, Sindical y Política, que se realizó la semana pasada en Mompox, alterna a la II Cumbre de Alcaldes de Bolívar, en el mismo municipio.

LARGA ESPERA

“Las obras se iniciaron en 2013, luego de que el Ministerio de Educación hiciera un convenio con la Gobernación y aportara recursos para construir una nueva sede para el colegio, porque este funciona en un pedacito muy pequeño de terreno, es una media hectárea en la que estamos hacinados con unos 300 estudiantes desde preescolar hasta grado 11 de bachillerato, en donde no hay condiciones pedagógicas. Por eso, compraron un terreno de 4,5 hectáreas, donde se iniciaron las obras para la nueva sede, pero no han avanzado casi nada”, relató el profesor.

El docente detalla que el lento avance ha estado relacionado con que la primera firma contratista inició la construcción, pero en el año 2015 se “retiró” del proyecto, aduciendo que en la zona había presencia guerrillera que generaba amenazas. “De un momento a otro comenzaron a aparecer pegados unos carteles en los postes, supuestamente del Eln, pero creemos que eso fue una patraña de los constructores para no continuar con la obra, porque tras eso acá vino el Ejército y realizó un seguimiento con el que determinó que no había presencia guerrillera, lo que tiene sentido porque esta no es una zona minera, no hay montañas, aquí la gente vive del cultivo de piña, siempre ha sido un territorio de paz. Sin embargo, los constructores llevaron esa queja a la Gobernación y se decidió entregar el contrato a otra firma”, explica.

El nuevo contratista habría asumido la continuación de la obra en 2016, pero según el denunciante, “solo trabajaron unos cuantos meses y volvieron a dejar la obra abandonada”.

Mientras tanto, los estudiantes de Castañal sigue recibiendo clases en una escuela con salones improvisados al aire libre, en la que no existe biblioteca, laboratorios ni cerramiento adecuado que impida el ingreso de animales como burros, cerdos y gallinas, provocando difíciles condiciones para el estudio.

ANUNCIAN PLAN INTEGRAL DE INTERVENCIÓN EDUCATIVA

Tras una reunión que se sostuvo ayer en el Ministerio de Educación, en Bogotá, entre el gobernador Dumek Turbay; la ministra, Janeth Yiha; y varios alcaldes de Bolívar, con el fin de implementar un plan de choque que incremente matrículas en municipios críticos, utilice programas de mejoramiento de calidad y acelere mejoras en infraestructura en Bolívar, se anunció que el 1 de marzo en el corregimiento de Ballestas, en Turbana, será el lanzamiento del Plan Integral de Intervención Educativa de Bolívar, piloto a nivel nacional. Será en Ballestas, recordando que las obras de la institución educativa de ese corregimiento están paralizadas hace años, por incumplimiento del contratista. Se espera que con este Plan se reactiven estas obras así como las de otras poblaciones como Castañal.