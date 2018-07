Cuatro corregimientos de Mahates sin atención médica permanente

Hay quienes cuando se enteran que están próximos a morir se deciden a hacer todo aquello que nunca se atrevieron, como tirarse de un paracaídas, irse de viaje o cualquier cosa que se les ocurra. Por ejemplo, Alba Palomino con 74 años, nunca se había atrevido a subir a una moto, pero el dolor que sintió en el pecho el 2 julio ni siquiera le dio tiempo de decidir si eso era lo que ella realmente quería hacer en caso de estar cerca de morir, simplemente le tocó, pues en Gamero, uno de los seis corregimientos de Mahates, Bolívar, el puesto de salud solo funciona una vez a la semana, no cuenta con lo necesario para atender una urgencia y para completar su infortunio la única forma de salir es en moto, pues tampoco hay ambulancia, así que no había de otra.

Afortunadamente Alba pudo llegar a tiempo para ser estabilizada en el puesto de salud de Mahates y luego trasladada a Cartagena, sin embargo no todos cuentan con la misma suerte. Lorena Acosta refiere cómo ha visto morir a más de un vecino porque lastimosamente no aguantan el camino en moto hasta el hospital.

“Aquí se ha visto cómo en el camino fallecen las personas porque está muy lejos el hospital. Como no tenemos ambulancia o cuando se piden están ocupadas, toca ir en moto y, como no se les brindan los primeros auxilios, ya cuando quieren llegar están muertos”, afirmó la señora, quien sabe que a pesar de vivir al lado del puesto de salud no está exenta de vivir una situación similar, pues este solo atiende una vez a la semana hasta mediodía.

Pero la historia de Alba o de Lorena es solo un pequeña parte de lo que tienen que vivir los habitantes de algunos de los corregimientos de Mahates, que aunque están a solo unos cuantos kilómetros del casco urbano, e inclusive tienen un puesto de salud en su comunidad, no tienen garantizada la atención médica.

De los seis corregimientos del municipio, solo dos brindan atención las 24 horas, Malagana y Palenque, en donde atienden emergencias de primer nivel. Estos dos, sumando a San Joaquín, son los únicos que cuentan con el servicio de ambulancia, aunque en Malagana suelen pedir prestada la de Palenque, ya que la de ellos constantemente está en reparación.

Es decir, los casi 1.200 habitantes que tiene cada uno de los cuatro corregimientos en donde no hay atención diaria: Evitar, Gamero, San Joaquín y Mandinga, viven en suspiro sostenido cada vez que tienen una emergencia y se agarran de cualquier santo para que no les caiga una enfermedad antes de que llegue el día de la visita médica.

“Aquí nos conformamos porque no hay más nada, pero lo lógico es que debería haber un médico de tiempo completo, pero como no hay, tenemos que enfermarnos son los viernes, y eso, porque están que vienen, que no vienen”, aseguró Vidal Almagro, esposo de Alba y habitante de Gamero.

Tampoco hay insumos

Pero la atención no es la única preocupación de los pacientes. Aunque en Malagana atienden las 24 horas, todos los días, a veces no cuentan con los insumos necesarios.

María Alejandra Pacheco sostuvo que la atención del puesto de salud de su corregimiento no es la adecuada. “La verdad es que aquí la atención es bastante regular. Yo tuve un accidente y el día que venía a cortarme los puntos no había bisturí, tuve que esperar tres días, esos puntos me dolieron e incluso se me infectaron. Aquí no hay una buena camilla, para trasladarlo a uno solo hay una ambulancia prestada, carecemos hasta de médicos a veces”, contó la mujer, quien es madre de dos hijos, uno de ellos padecía de convulsiones, por lo que tuvo que dejar su pueblo un tiempo para que lo pudieran atender, ya que ni siquiera ahí, en Mahates, podían hacerlo.

“Mi hijo el menor convulsionaba todo el tiempo, porque le daban ataques de epilepsia, me tuve que ir a vivir a Cartagena un tiempo porque aquí se me podía morir, no tenían cómo controlarle su enfermedad, y ese fue un gasto que yo tuve que hacer pagando arriendo, teniendo mi casa y todo acá”.

Elvia Ávila Mejía, defensora del Pueblo de Mahates, afirmó que en los corregimientos no se brinda realmente una atención y que en varias ocasiones ha hecho visitas a los puestos de salud, por las constantes quejas y el mal estado de los mismos, e inclusive le ha tocado presionar para que cierren algunos que no tienen las condiciones adecuadas.

“A excepción de la cabecera municipal, Palenque y Malagana, donde se brinda una atención permanente; los demás corregimientos están prácticamente desprotegidos, los médicos solo van un día a la semana pero a atender a pacientes de control y eso sin contar que tenemos veredas en que las vías no sirven, esas están peor. De hecho en 2016 tuvimos que hacer cerrar el puesto de salud de Pava porque no era más que un criadero de murciélagos y así constantemente tenemos quejas, porque no llegan los médicos o no hay condiciones óptimas”.

Estas personas solo esperan que les brinden la atención necesaria y que no tengan que morir a mitad de camino.

Atenderán quejas

La secretaría de Salud Departamental explicó que tanto la misión médica como la calidad en la prestación de servicio debe ser regulada por el municipio. Este medio intento comunicarse con la secretaría de Salud de Mahates pero no fue posible, sin embargo, la secretaría de Salud Departamental manifestó que le harán seguimiento a las quejas de los usuarios.