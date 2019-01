En el Atlántico la Policía cambia los ‘muñecos de año viejo’ por otros en miniatura

Con el fin de evitar de que haya personas lesionadas, pero que se mantenga la tradición, la Policía Nacional en los diferentes municipios del Atlántico realizó e intensificó la campaña de cambiar los muñecos de ‘año viejo’ por unos de miniatura.

“El Comando del Departamento de Policía Atlántico viene realizando importantes campañas en este fin de año para prohibir la tradicional quema del ‘muñeco de año viejo’, el cual trae consigo numerosas afectaciones a la salud y al medio ambiente, por un muñeco a escala, mucho más pequeño y con menos riesgo las cuales pueden elaborarse en familia”, dice la información oficial.

Es sabido de todos que es de costumbre para esta época de fin de año que muchas familias en Latinoamérica celebran, despiden y reciben el año con una particular costumbre y es el de quemar un muñeco símbolo a los que mucho consideran de renovación en donde la llama se llevará lo malo, las tristezas y amarguras del año que termina y los nuevos cambios del año que comienza.

Esa costumbre que acompañó a tantas generaciones en Colombia y que convocaba a los vecinos de la cuadra a aportar dinero y ropa para tejer entre todos el ‘Año Viejo’, estuvo a punto de desaparecer cuando el uso de la pólvora y sus resultados fatales de quemados, que llamaron la atención de las autoridades y entonces empezó su prohibición, aun así, la tradición se niega a extinguirse. Tan antigua es en el departamento del Atlántico que no se tienen registros exactos sobre cuándo las comunidades empezaron a adoptar esta costumbre como propia, pero se sabe que fueron los españoles quienes la trajeron y luego fue reproducida por los nativos.

Pero la constante transformación cultural y las nuevas normas sociales de convivencia, obligan a reinventar estos elementos tradicionales para que no desaparezcan. Es por ello que ahora se ha popularizado la venta de muñecos de ‘Año Viejo’ en miniatura, una adaptación hecha por artesanos que busca mantener viva la costumbre.

Ante la prohibición de la pólvora, empezaron a aparecer los muñecos pequeños, pero solo este año se está poniendo de moda, su confección es hecha completamente a mano, en tela, y se usa algodón como relleno, posteriormente se decoran demás elementos típicos dependiendo de la región para luego ser quemados.

El acto se concibe con el fin de cerrar un ciclo y que se quemen aquellos elementos que evoquen momentos negativos que hicieron parte del año que termina.

Esta costumbre está relacionada con la idea de buscar la entrada a un año nuevo de una manera más liviana. Las campañas del uso de la pólvora han hecho que entren en decadencia los muñecos, sin embargo, seguirán quemándose, ya sea rellenos de aserrín o de cualquier cosa.

TENGA EN CUENTA EL CÓDIGO DE POLICÍA

La campaña ha sido acompañada por la Policía Nacional en esta sección del país, para que las personas tengan en cuenta lo perjudicial que resulta quemar el tradicional muñeco de año viejo y que además acarrean multas en el Nuevo Código de Policía y Convivencia.

Según la institución “la amenaza es grave, sobre todo en personas de avanzada edad o que padecen asma o males cardíacos, el humo y las sustancias tóxicas (y cancerígenas) que se liberan tienden a entrar en la sangre, afectando así las defensas, llegando a los alvéolos, el componente final del sistema respiratorio, y causando ahogamiento y una serie de alergias que pueden resultar mortales”.

Desde el Comando de la Policía del Atlántico se advierte que “si no se cuenta con el correspondiente permiso de la autoridad competente, no se puede quemar pólvora en la calle, elevar los tradicionales globos, y tampoco se podrán realizar quemas, lo que implica que no se le podría prender fuego al muñeco de año viejo, esto de acuerdo con los artículos 29 y 30 del Nuevo Código de Policía y Convivencia”.

De hecho, se señala que los espectáculos con juegos pirotécnicos solo los pueden autorizar las alcaldías, con un concepto previo de la Policía y de los Bomberos, y debe contar con un plan de contingencia.

El incumplimiento podría acarrear una multa tipo 4, es decir 32 salarios diarios mínimos vigentes, unos 786.880 pesos.

Como dato adicional la Policía informa que desde que se inició la campaña Plan Navidad y Vacaciones Seguras, más cerca al ciudadano, el 1 de diciembre, el Departamento de Policía Atlántico a incautado 4.960 unidades de pólvora lo que equivale a 93 kg por un valor de $11.430.000 y en licor adulterado un total de 1.672 litros por un valor de $56.965.000.