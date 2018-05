En Morroa 199 familias desplazadas se beneficiarán con vivienda gratis

En el municipio de Morroa, 199 pertenecientes a la estrategia Unidos y víctimas de desplazamiento forzado, hacen parte de los hogares beneficiarios de la segunda fase del programa de viviendas gratis del Gobierno Nacional.

Prosperidad Social realizó en ese municipio de los Montes de María, la audiencia púbica en donde mediante el sistema de baloteras, sorteo las viviendas del proyecto Urbanización Valentina, entre las 219 familias potenciales beneficiarias.

El sorteo contó además con la presencia de las autoridades municipales y organismos de control y el director regional de Prosperidad Social, José Luis Padrón Arroyo.

A nivel nacional, Prosperidad Social fue delegado por Ley para focalizar de forma técnica los beneficiarios del programa de vivienda gratis, es decir, determinar a quiénes se entregan las viviendas entre familias pertenecientes a población de la Red Unidos, población desplazada y hogares damnificados por desastres naturales, calamidad pública, emergencia o en zonas de alto riesgo.

Según informes de la Dirección Regional de Prosperidad Social, la realización de los sorteos es la última instancia de asignación de las viviendas en un proceso que inicia con la remisión por parte de Fonvivienda de los listados de potenciales beneficiarios del Subsidio Familiar de Vivienda en Especie (SFVE). Asimismo, luego de surtirse la revisión según los criterios de focalización, si el número de familias excede el número deviviendas se realiza el procedimiento para la selección de los beneficiarios, para posteriormente expedir la resolución en la que se acredita el listado oficial de familias seleccionadas en el proyecto y proceder a establecer la ubicación de las familias en sus casas, mediante sorteo que es realizado por Fonvivienda.

Las familias beneficiadas en el sorteo expresaron su satisfacción porque les permitirá mejorar su calidad de vida.

"Esto es un regalo del cielo, ahora que me voy a ahorrar lo del arriendo me queda más plata para comprarle cosas a mis hijos, me voy corriendo a contarle la noticia a mi familia", dijo emocionado Alex de Jesús Aguas, uno de los favorecidos por el sorteo.