En ocho meses estaría listo el proyecto de navegabilidad para el río Magdalena

La ministra de Transporte, Ángela María Orozco, dijo este lunes en Barranquilla que se ha suspendido el proyecto de navegabilidad del río Magdalena, porque el actual se encuentra con algunos problemas que se quieren subsanar antes de que se ponga en marcha y aseguró que en ocho meses estará en funcionamiento, como se encuentra hasta ahora.

Durante el encuentro con los medios de comunicación en la Sociedad Portuaria, manifestí que el proyecto tal como se presentó se hizo de manera simultánea como se iban desarrollando los grandes proyectos de 4G “y el Gobierno lo que recibió fue unos proyectos muy bien conceptualizados, pero con muchos problemas internos de gestión. Me han oído mencionar que hemos recibido 30 proyectos de 4G de los cuales hay 31 tribunales de arbitramento y han salido en las noticias que hay diez o doce que están pensando presentar nuevas demandas”.

“Nosotros tenemos esos diagnósticos de esos proyectos que tienen diversa naturaleza de problemas. Uno de los cuales fueron proyectos que representaron, por ejemplo, con guías de manejo ambiental, en parte porque se consideró que no se necesitaban estudios profundos, que implicaran solicitar una licencia y la realidad es que fue un error hacerlo, caso Perimetral de Oriente, al que le aparecieron 51 manantiales que tiene paralizado el proyecto, tiene todo unos riesgos jurídicos y ni siquiera se sabe si se puede haber un nuevo trazado”.

Agregó que “cuando me refiero a eso, lo doy como ejemplo, porque es una de las razones por la que creemos que hay que profundizar la estructuración del APP sobre el Río Magdalena. No podemos repetir ni tener una nueva Navelena, sabiendo el aprendizaje que hemos tenido de las 4G e irnos en este proyecto sin tener en cuenta esta realidad”.

“En primer lugar este proyecto se había presentado bajo el esquema de mantenimiento, y en esa medida se fue con guía de mantenimiento ambiental. Se fue estructurando en la medida que fueron surgiendo los problemas en los otros proyectos que adelante el Gobierno Nacional”, sostuvo.

Indicó que en realidad, por la cobertura del proyecto, por lo que significa el río y hasta donde lo cubre y por el alcance del proyecto, que involucra no solamente mantenimiento sino intervención y obra, inclusive, incluía los tajamares. En nuestra opinión requiere un estudio impacto ambiental profundo y una licencia ambiental. Claramente bajo el aspecto de que fuera un simple mantenimiento, requería de simplemente manejo. Nosotros creemos que con la experiencia de lo que ha pasado con las 4G, requiere un estudio mucho más profundo”.

Manifestó que reunión previo con los gremios del Atlántico, la Cámara Colombiana de Infraestructura y la Sociedad portuaria, se trataron temas puntuales en lo que tiene que ver con la APP el río Magdalena y otras obras de este tipo en la región y el país.

“Lo que queremos aquí decir es que el proyecto va. Es una prioridad para el presidente Duque y para el Gobierno Nacional, simplemente, lo que estamos haciendo es tomando lesiones aprendidas de los problemas que estamos afrontando y fortaleciéndolo para que sea un proyecto serio”, aseguró Orozco.

Sostuvo que “según la información que hemos tenido, es prioritario hacer un estudio profundo de impacto profundo socio-ambiental y la revisión de algunos temas técnicos y financieros del proyecto tal como está. Por ejemplo, el proyecto indica que el cien por ciento de los recursos tributarios y cambiarios los asume el privado”.

Agregó que el en el sondeo que realizó la FN con los bancos “la mayoría dijeron no estar interesados en financiar un proyecto de esta naturaleza. Estamos a Ad Portas de una reforma tributaria, pensar que un privado va a asumir el 100% del riesgo tributario sabiendo que puede cambiar el régimen tributario en el siguiente semestre no es real, no es confiables”.

“Esos son elementos por los cuales consideramos que hay que profundizar y lo que vamos a hacer es tomar todo lo que hay, como unos estudios que existen y profundizarlos. El tiempo estimado que tenemos para profundizar estos estudios y para eso vamos a contar con el concurso de la ANI, es de entre seis y ocho meses. Donde esperamos de alguna manera haber culminado esta profundización, precisamente para hacer un proyecto que sea sostenible, garantice la navegabilidad y la intermodalidad en el mediano plazo en Colombia, y que no repitamos los problemas que pasaron y minimicemos los riesgos para presentar los problemas que tuvimos en el pasado, en el caso de Navelena”, recalcó Orozco.

También aseguró que el sector privado como la Cámara Colombiana de Infraestructura como la Sociedad Portuaria han manifestado acompañar esta decisión del Gobierno Nacional. “Los actores privados han entendido y han analizado que es la manera de minimizar los riesgos para no estar dentro de año y medio en una situación similar, es decir, con un proyecto adjudicado, pero sin cierre financiero que nos lleve a tener una situación similar a la que pasó hace dos años”.

Orozco terminó diciendo que “según la información de todos los expertos ambientales que consultamos, al rededor de seis meses tardaría la revisión y la profundización de esos estudios, luego nosotros nos hemos dado un lapsus de ocho meses para tener el proyecto nuevamente andando hasta el momento en el que está hoy”.