En Sincelejo se firmó plan de acción para transformación de los Montes de María

Sincelejo fue en la mañana de hoy sede de la firma del Plan de Acción para la Transformación Regional de los Montes de María de Sucre y Bolívar, el cual se constituye en la esperanza para los habitantes de esta región, quienes esperan que este no quede en el papel y por el contrario sea la reivindicación que tanto han esperado luego de la violencia que los azotó en el pasado.

Así lo expresaron los mandatarios municipales, representantes de comunidades indígenas, afrocolombianas, y campesinas, quienes esperan que en los próximos 10 años este plan se haya transformado en obras concretas que requieren las comunidades urbanas y rurales.

Sin embargo, quedan a la expectativa del presupuesto que el Gobierno Nacional asigne para los proyectos que han priorizado las comunidades de Sucre y Bolívar en este ejercicio de participación ciudadana.

El PDET de los Montes de María, congrega a los municipios del Carmen de Bolívar, El Guamo, María la Baja, San Jacinto, San Juan Nepomuceno, Zambrano del departamento de Bolívar; Colosó, Chalán, Los Palmitos, Morroa, Ovejas, Palmito, San Onofre y Toluviejo en Sucre.

Según informes de la Agencia de Renovación del Territorio, coordinadora de este proceso, más de 13.500 personas de las diferentes veredas de estos municipios se organizaron en núcleos veredales y participaron en 78 espacios de diálogo social, donde hicieron un diagnóstico de sus principales debilidades y oportunidades, que luego tradujeron en preiniciativas e iniciativas. De esta forma lograron ponerse de acuerdo y firmar 15 pactos comunitarios, uno por municipio, enmarcados en los 8 pilares del PDET, que arrojaron un total de 2.872 preiniciativas.

Compromiso y deuda histórica

“Los Montes de María vienen con más de 10 años de diagnósticos y no hemos visto materializadas las obras, no hemos visto que esa deuda histórica que tiene el país con nosotros por el conflicto armado se haya resarcido en 1%, es por eso este llamado que hacemos hoy para que no sea un proyecto más de papel y saliva, sino que por fin se materialicen las obras para dignificar la vida de los montemarianos”, dijo el alcalde de Ovejas, Mauricio García Cohen.

Asimismo, el alcalde de San Juan Nepómuceno, Benito Acosta Vergara, destacó que existe un gran compromiso por parte de los alcaldes y gobernadores de la región para con este proceso, “este PDET se construye desde las bases y somos nosotros los que tenemos que convencer al Presidente de la República para que se haga cargo de los recursos para este Plan, de arriba hacia abajo no va ser, debe ser desde nosotros hacía allá”, dijo el Mandatario.

Por su parte, los delegados de los gobernadores de Sucre y Bolívar respectivamente, indicaron que los mandatarios están comprometidos con el Plan, aunque no estuvieron durante la firma, al encontrarse cumpliendo compromisos relacionados con la audiencia pública a la empresa Electricaribe por la problemática de la energía en la Costa Caribe.