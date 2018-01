En Sincelejo se vivirá el Festival Enerino de las Artes desde este lunes

Desde este lunes 8 de enero, Sincelejo vivirá nuevamente el Festival Enerino de las Artes en su sexta edición, el cual se celebra en el marco de las festividades del 20 de Enero.

Según informes de la Oficina de Asuntos Culturales de Sincelejo que lidera este Festival, informó que habrá una variada programación con diferentes manifestaciones culturales como la danza, la música, el cine, la oralidad, la lúdica popular, las artesanías, la literatura, las artes plásticas, la gastronomía, el diseño de modas, el circo, el performance, la fotografía, entre otros.

Pedro Murillo, jefe de la Oficina de Asuntos Culturales de Sincelejo, este festival desarrollará 25 eventos culturales continuos durante 13 días, en escenarios como el Teatro Municipal, la Biblioteca Municipal, la Plazoleta del Teatro y la Calle del Encuentro, contigua al mismo. También hará presencia en las plazas Olaya Herrera y Cultural de Majagual, en el Parque Santander, las chanchas de Mochila, de los barrios España, Santa Cecilia y Botero y comunidades como Chochó, El Cerrito de la Palma, La Gallera y Sabanas de Potrero.

Informó además que estas actividades propician la preparación de los artistas y las organizaciones del arte local para seguir tejiendo el nombre de Sincelejo como “Ciudad del Encuentro”.

Durante el Festival habrá espacio para la niñez, los jóvenes, los adultos mayores, la comunidad LGTBI, las personas en condiciones de discapacidad, indígenas, población afro, habitantes de la calle y artistas callejeros.

La programación inicia el lunes próximo con las siguientes actividades: Festival de la solidaridad con habitantes de la calle -Teatro Municipal, a las 8:00 a.m.; Evento de Homenaje a la madre tierra- Hall Teatro Municipal, a las 9:00 a.m.: Muestra Enerina de Artes plásticas - Calle del Encuentro, a las 6:00 p.m; Muestra Enerina de cine No. 1- Calle del Encuentro, a las 7:00 p.m; Festival Enerino de la moda y la inclusión sabanera - Plazoleta del Teatro.

Los diferentes eventos del Festival se extenderán hasta el 20 de enero próximo con diferentes actividades descentralizadas en los diferentes sectores de la ciudad.

CORTESÍA/

Festival Enerino de las Artes en Sincelejo.