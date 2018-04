En Sucre comenzó a operar el Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos

La Unidad de Gestión del Riesgo del departamento de Sucre inició el Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos (RAMV), en cumplimiento al Decreto 542 del 21 de marzo de 2018 de la Presidencia de la República.

El Registro comenzó a operar el 6 de abril anterior y se extenderá hasta el 8 de junio del presente año, y es establecido por el Gobierno Nacional, con el fin de ampliar la información del fenómeno migratorio de venezolanos hacía Colombia.

La Unidad Nacional de Gestión del Riesgo es la entidad encargada de coordinarlo a nivel nacional el proceso, y los venezolanos migrantes podrán acercarse a las respectivas unidades territoriales, al igual que a las personerías y alcaldías municipales que presten su apoyo, para inscribirse en el referido Registro.

Igualmente, de acuerdo al Decreto que lo establece el Registro Administrativo de Migrantes venezolanos en territorio nacional tiene efectos informativos y no otorga ningún tipo de estatus migratorio, no constituye autorización de permanencia o regularización, no reemplaza los documentos de viaje vigentes, no genera derechos de orden civil o político, ni el acceso a planes o programas sociales u otras garantías diferentes a las dispuestas en la oferta institucional de las entidades del Estado.

Carlos Guerra Sierra, secretario de Gobierno de Sucre, dio a conocer que la información recaudada servirá como soporte para la formulación y el diseño de la política integral de atención humanitaria, con el fin de que la oferta de servicios se haga de manera más eficiente.

La información del Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos será de carácter confidencial y no podrá ser utilizada para la imposición de medidas sancionatorias a la población registrada, tales como multas, deportaciones o expulsiones de cualquier tipo.

En el departamento de Sucre, diferentes instituciones con el impulso de la Gobernación de Sucre, ya habían adelantado un trabajo de caracterización con la población venezolana que esta en el Departamento, lo que le había permitido conocer aspectos de su situación actual, y que ahora con el Registro será ampliada.