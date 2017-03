En Sucre respaldan decisión de Superservicios de liquidar Electricaribe

En el departamento de Sucre autoridades gubernamentales y comunidad en general respaldan la decisión del Gobierno Nacional a través de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios que ordenó liquidar Electricaribe.

Asimismo, esperan que una vez se determine un nuevo operador de la energía no se repita la historia vivida en la Costa Caribe con la mala prestación del servicio de Electricaribe.

“Todos los gobernadores y alcaldes de la Costa estábamos de acuerdo que la solución era la liquidación de esta empresa que abusó en el cobro de tarifas y en una deficiente prestación del servicio, aun cuando los usuarios cancelaban oportunamente el servicio. Es placentero conocer que se ha recibido apoyo del Gobierno nacional en esta decisión puesto que ya los sucreños no aguantamos más estas arbitrariedades de Electricaribe, ¡que se vaya y no regresé nunca más, en Sucre no la queremos más!”, dijo el gobernador Martínez Romero.

El Mandatario también señaló que se ha conocido por parte del Superintendente de Servicios Públicos, José Miguel Mendoza que una vez dada la orden de liquidación comenzará de inmediato a buscar "un operador que asuma la prestación del servicio y que Electricaribe continuará prestando el servicio de energía en la Costa Atlántica.

“Como gobernador de Sucre pedimos al Gobierno nacional que con lupa analice esta nueva empresa para que esta historia que vivimos con Electricaribe no se vuelva a repetir, ya estuvo bueno de tantos abusos y atropellos, queremos una empresa que invierta en el mantenimiento de redes, que mejore el servicio de energía y que cobre lo justo”, aseveró.

Por su parte, el presidente de la Asamblea de Sucre, Carlos Carrascal, manifestó que celebra la decisión de la Superservicios, por lo que esperan que entre un nuevo operador que realmente satisfaga las necesidades de todas las comunidades y el valor cobrado por el servicio de energía sea menor al que venía cobrando Electricaribe en este departamento.

La Superservicios tomó posesión de los bienes, haberes y negocios de Electricaribe S.A. E.S.P. desde el 15 de noviembre de 2016 para hacerle frente a la crítica situación financiera de la compañía y remediar la deficiente prestación del servicio a su cargo.

La determinación de la Superservicios de liquidar Electricaribe es tomada luego de un minucioso estudio, el cual arrojó que la compañía no está en condiciones de prestar el servicio de energía con calidad y continuidad debidas.