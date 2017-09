En Sucre, víctimas de la violencia siguen a la espera de una reparación integral

Las víctimas del departamento de Sucre no están conformes con el proceso de reparación que se viene realizando por parte del Estado, y consideran que son pañitos de agua tibia ante la problemática que ocurre en la población.

Así lo expresó Lauris Banquets, coordinadora de la Mesa Departamental de Víctimas, indicando que la Unidad de Atención Integral a Víctimas no han cumplido con las víctimas y los entes territoriales no tienen una política seria para con las mismas.

“Mientras nosotros luchamos por exigir nuestros derechos, es poco lo que en verdad hemos logrado y estamos excluidos de muchos procesos”, indicó la Coordinadora de la Mesa, durante el foro sobre verdad y reparación realizado en la mañana de hoy en la Gobernación de Sucre.

En el departamento de Sucre hay más de 350 mil víctimas de la violencia, representadas en diferentes organizaciones, cuyos representantes tienen espacio en las mesas municipales y en la Departamental.

Por su parte,José Fredy Aguilera, miembro de la Mesa Sucreña por la Paz, dijo que se busca generar espacios de discusión referente a la reparación integral de las víctimas, necesaria para la reconciliación y la no repetición.

“Desde la Mesa Sucreña por la Paz nosotros consideramos que el término reparación no se cumple en Sucre, porque las víctimas no han recibido la atención integral por parte del Estado. Vemos que no hay presupuestos, y si no se tiene la disponibilidad económica para abordar programas de reparación difícilmente esto se va a dar”, dijo Aguilera Garavito.

Agregó que las víctimas tienen diferentes problemas en materia de educación, salud, vivienda, generación de empleo y se requiere más apoyo psicosocial para el fortalecimiento de las familias.