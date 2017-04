En todo Sucre defensores de Servicios Públicos afirman que agua no es óptima

La ciudad de Sincelejo y los restantes 25 municipios del departamento de Sucre siguen sin tener un servicio de agua las 24 horas del día y en su gran mayoría el líquido que consumen no tiene la calidad óptima requerida.

Así lo informó la Asociación de Usuarios y Defensores de los Servicios Públicos Domiciliarios, tras conocer los resultados del estudio hidrogeológico realizado en el acuífero de Morroa, patrocinado por la empresa Adesa.

“A pesar que el acuífero de Morroa, según estudios financiados por Aguas de la Sabana, tiene agua para más de 290 años y que Adesa se comprometió hace más de 10 años a darle agua 24 horas a Sincelejo, no lo ha cumplido”.

Así reza un aparte del comunicado, por medio del cual los defensores de los servicios públicos domiciliarios, dan a conocer otros controversiales datos sobre la distribución de agua potable en Sincelejo.

“Apenas el 34% de los barrios de nuestra ciudad recibe agua 24 horas, mientras que el resto lo hace cada cuatro días y a veces pasan hasta semanas sin que les llegue el vital líquido”, dice.

Expresan igualmente que Adesa ha recibido ingentes recursos de la nación, del departamento y del municipio sin que hasta el momento haya cumplido con su responsabilidad de satisfacer el compromiso de surtir de agua las 24 horas del día a Sincelejo.

“La empresa ha recibido de parte del Estado para resolver estas situaciones y darle agua 24 horas a Sincelejo más de 200 mil millones, sin que hasta el momento haya cumplido”, expresó Franklin Donaldo Buelvas, presidente de la agremiación.

También informó que “Adesa sigue cobrando cargo fijo, lo que es un abuso para con los usuarios por el mal servicio que presta, por los altos precios del metro cubico de agua, uno de los más altos del país, sin cumplir con lo pactado con el municipio”.

La Asociación afirma que la concesión firmada por Aguas de la Sabana de 20 años con la administración municipal se cumple en el año 2022 sin que hasta el momento haya cumplido con el objeto del contrato de ofrecer agua 24 horas en el municipio de Sincelejo.

En los últimos días en algunos sectores de Sincelejo, según denuncias de la comunidad, cuadrillas de Adesa vienen obligando a los usuarios a que cambien sus medidores de agua, aduciendo que hay una nueva ley que obliga hacerlo y que cada 5 años deben volver a cambiarse.

“Hay que aclarar que no es obligación cambiarlo si está en buen estado. Además se tiene la opción en caso de cambio de no hacerlo con dicha entidad. Así que si su medidor no está dañado no tiene por qué cambiarlo”, puntualizó Domado Buelvas.