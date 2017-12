Encuentran sin vida el cuerpo de estudiante del Sena que había desaparecido

Las autoridades del Atlántico reportaron que en las últimas horas fue hallado el cuerpo de Gabriela Andrea Romero Cabarcas, la joven estudiante del Sena, a quien sus padres reportaron como desaparecida desde el 24 de noviembre cuando salió de su casa en Soledad, a cumplir una supuesta cita de trabajo en un centro comercial de Barranquilla.

La directora Seccional de Fiscalías, Ángela María Bedoya, señaló que el primer sospechoso de este homicidio es el expolicía Levit Rúa Rodríguez, quien se encuentra detenido, luego de que otra joven lo delatara porque la había violado el pasado miércoles en un lugar enmontado cerca la Sexta Salida de Barranquilla, ubicada en el municipio de Malambo.

“Se encontró como una especie de cambuche y allí se encontraron algunas prendas íntimas, algunos elementos y se realizó entonces, en el día de hoy, el barrido en ese predio y allí se halló un cuerpo, que por sus características, es el de la jovencita Gabriela Andrea Romero Cabarcas”, sostuvo Bedoya.

Desde que despareció los padres de la joven alertaron a las autoridades, las que empezaron la investigación y comprobaron en las cámaras del centro comercial que Rúa Rodríguez y Gabriela Andrea sí se encontraron en ese lugar. Cuando al exagente de policía se le interrogó por este hecho reconoció que en efecto sí se reunió con ella, pero por asuntos de trabajo y no supo más de ella.

Y es que en las cámaras de seguridad las autoridades no tuvieron claro por dónde salieron o si salieron por una lugar donde no había vigilancia. Durante mucho tiempo se le hizo seguimiento al exoficial, pero no hubo manera de comprobársele nada. Hasta cuando una jovencita del municipio de Malambo denunció que había sido violada y retenida durante cinco horas por un hombre que conoció por Facebook, cuando le mostraron la cara de Levit Rúa Rodríguez ella lo identificó y las autoridades lo detuvieron la noche del jueves.

LAS CONTACTABA POR FACEBOOK

Cuando los padres de Gabriela Andrea Romero Cabarcas llegaron a poner el denuncio de su desaparición, contaron que su hija había acudido a la cita con Rúa Rodríguez porque éste la había contactado por Facebook. Pero cuando se le requirió ante la denuncia, él reconoció que sí se habían contactado, pero luego del encuentro en el Centro Comercial no supo más de ella y tuvo que ser dejado libre porque no había pruebas que lo implicaran.

En la noche del miércoles otra jovencita dijo a sus familiares que había sido violada por un sujeto en un lugar enmontado cerca al municipio de Malambo. Ellos pusieron en conocimiento a las autoridades, quienes contactaron a la joven y ella les dijo que se había conocido por medio de Facebook con el tipo. Cuando ellos le pidieron que lo identificara, se dio la gran coincidencia de que era el mismo rostro del hombre que también había contactado a Gabriela Andrea por redes sociales.

Ese mismo jueves por la noche las autoridades lo capturaron y cuando había sido llevado a la URI, el hombre se hizo el desmayado, pero luego de que lo atendieron lo mantuvieron detenido.

Con las señas que había dado la jovencita violado el miércoles, el jueves las autoridades localizaron una especie de cambuche cerca de la Sexta Entrada. Allí se hallaron prendas íntimas tanto de mujeres como de hombres, juguetes sexuales y hasta botellas de agua plástico vacías.

Con esa pista, las autoridades este viernes hicieron un barrido por todo el predio y se toparon con un cuerpo de una joven mujer, que por sus características, sería el de Gabriela Andrea. Las autoridades forenses están en la labor de identificación.

Entre tanto, Levit Rúa Rodríguez, se encuentra en legalización de captura y se espera que la Fiscalía le impute cargos por los presuntos delitos de acceso carnal violento, secuestro simple y hurto calificado.