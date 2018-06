Este domingo Electricaribe realizará trabajos en Barranquilla

Para optimizar la calidad y confiabilidad del servicio de energía, la empresa Electricaribe anuncia que este domingo 10 de junio se ejecutará el cambio de estructuras sobre una torre de alta tensión, por lo que se suspenderá el servicio de energía desde las 6:00 de la mañana.

“Estos trabajos estaban programados para el fin de semana anterior, pero fueron aplazados por condiciones operativas; los mismos permitirán mejorar las condiciones del servicio, por lo que agradecemos la comprensión de los usuarios”, aseguró Arnold Álvarez, Gerente de Electricaribe en Atlántico.

El funcionario indicó que por motivos de seguridad se deberán desenergizar los siguientes circuitos con sus los horarios indicados:

SUBESTACIÓN RÍO MAGDALENA:

De 5:00 a.m. a 6:00 p.m.

-Circuito Pasadena: afecta los barrios: El Ferry, La Chinita, Pasadena, Simón Bolívar, Cabrero, Centenario, Costa Hermosa, Cruz de Mayo, El Triunfo, Hipódromo, La Feria, La Rivera, Las Margaritas, Los Mangos, Porvenir, Primero de Mayo, Salamanca, Santa Inés, Urbanización Camelot, Villa Stefanny y Vista Hermosa.

-Circuito Salamanca afecta los barrios: Pasadena, Simón Bolívar, Cabrero, Cachimbero, Centenario, Centro, Cruz de Mayo, Doce de Octubre, El Pasito, El Triunfo, Ferrocarril, Juan Domingo, La Esperanza, La Floresta, La María, La Rivera, Loma, Nuevo Triunfo, Oriental, Porvenir, Pumarejo, Quince de Agosto, Sal Si Puede, Salamanca, Salcedo, San Antonio, Urbanización Camelot, Veinte de Julio y Vista Hermosa.

SUBESTACIÓN LA UNIÓN:

-Circuito Boyacá Sur, de 4:00 a.m. a 4:30 a.m. y de 6:00 p.m. a 6:30 p.m., afecta los barrios: La Unión, Las Nieves, Los Trupillos y Boyacá.

-Circuito Sierra, de 6:30 a.m. a 7:00 a.m. y de 4:00 p.m. a 4:30 p.m., afecta los barrios: Alboraya, Cevillar, El Campito, El Carmen, El Santuario, La Sierra, La Unión, La Victoria, Las Palmas, Los Continentes y San José.

-Circuito Acueducto (No alimenta el acueducto), de 1:00 p.m. a 6:00 p.m., afecta los barrios: La Luz, Las Nieves, Acueducto Distrital, Coolechera, Gascol S.A. Punto Gas Calle 17, EDS Puente Pumarejo y Petromil Las Nieves.

-Circuito Aeropuerto 2 (No alimenta al aeropuerto), de 5:00 a.m. a 11:00 a.m., afecta los barrios: La Unión, Santa Helena, Simón Bolívar, Centenario, Hipódromo, Los Arrayanes, Salamanca, Santa Inés, Tucán, Urbanización El Rio y Vista Hermosa.

-Circuito Simón Bolívar, de 5:00 a.m. a 11:00 a.m., afecta los barrios: Las Nieves, Santa Helena, Simón.

-Circuito Carrizal, de 11:00 a.m. a 6:00 p.m., afecta los barrios: Alboraya, Buenos Aires, Carrizal, El Limón, El Santuario, José A. Galán, La Magdalena, Las Palmas, Santo Domingo de Guzmán y Tayrona.

-Circuito Ferry, de 11:00 a.m. a 6:00 p.m., afecta los barrios: Las Nieves, Santa Helena, Simón Bolívar, Costa Hermosa, La Rivera y Vista Hermosa.

SUBESTACIÓN CORDIALIDAD:

De 5:00 a.m. a 5:30 a.m. y de 6:00 p.m. a 6:30 p.m.

-Circuito Almendros.

-Circuito Galapa.

-Circuito Macarena.

-Circuito San Martín.

-Circuito La Paz.

-Circuito Cementos y Concretos Atlántico.

-Circuito Cordialidad 8 (Cero).

-Circuito Cordialidad 9.

-Circuito Cordialidad 10.

-Circuito Las Malvinas.

La empresa recuerda que los usuarios pueden consultar el nombre del circuito al que pertenecen sus hogares o viviendas en su factura de energía o a través de las líneas de atención al cliente: 115 y 035-3500444.