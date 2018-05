Este martes se suspende servicio de energía en barrios de Barranquilla y Soledad

La empresa Electricaribe anuncia que por motivos de los mantenimientos periódicos que se vienen realizando de sus subestaciones realizará este martes 15 de mayo trabajos preventivos en las subestaciones La Unión y 20 de Julio.

Indicó su vocero que las adecuaciones impactarán positivamente la confiabilidad del servicio en 6 circuitos de los cuales dependen más de 40 mil clientes en Barranquilla y Soledad.

Según Arnold Álvarez Rodríguez, Gerente de Electricaribe en Atlántico, “con este tipo de labores, la empresa continúa sumando sus esfuerzos para ofrecer un servicio de calidad a todos los usuarios”.

Durante los trabajos de mantenimiento, por seguridad de los operarios y la comunidad, se suspenderá el servicio de energía en los horarios y sectores descritos a continuación:

SUBESTACIÓN VEINTE DE JULIO

CIRCUITO LOS ROBLES, de 7:00 a.m. a 9:00 a.m. Sectores afectados: Ciudadela 20 de Julio entre carreras 12 sur y 15 sur entre las calles 44 y 77, barrios Alto de La Villa, Jardines de Villa Estadio, Las Gaviotas, Los Almendros, Los Almendros I, II y III, Los Ángeles, Los Cedros, Los Cedros II Etapa, Los Robles, Los Robles Etapas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, Moras Occidente, Urbanización El Manantial Etapas 1, 2 y 3, Urbanización Los Campanos, Villa Angelita, Villa del Carmen 2, Villa Estadio Etapas 1 y 2, Villa Estadio Reubicación, Villa Las Moras Etapa II y Villa Sevilla en Soledad; C.C Metropolitano y Éxito Metropolitano.

CIRCUITO VEINTE DE JULIO 14, de 9:00 a.m. a 11:00 a.m. Sectores afectados: barrios Nuevo Milenio, La Inmaculada, Los Cusules, Terranova 2, Villa Carmen I y II Etapa, Nueva Esperanza, Villa Karla, Bello Horizonte, Urbanización Las Cometas, Los Rosales, Ciudadela Metropolitana, Altos de La Metro, Avenida Murillo desde carrera 13d hasta la Central de Abastos y Ciudad Can Bell.

CIRCUITO SANTO DOMINGO, de 11:02 a.m. a 1:00 p.m. Sectores afectados: barrios Alboraya, Bella Arena, Jose A. Galán, Las Dunas, San Nicolás, Universal, Urbanización El Moderno, Villa Blanca, Villa Cecilia, Villa del Carmen y Villa del Carmen 1.

CIRCUITO VEINTE DE JULIO 13, de 2:30 p.m. a 4:30 p.m. Sectores afectados: barrios Villa Katanga, Villa Katanga 2, Villa de Las Moras 1, Villa de Las Moras 2, Urbanización Villa Aragón, La Viola, Las Colonias, Villa Lozano, Los Fundadores, Portal de Las Moras, Villa Soledad, Villa Merly, La Alianza, Antonio Nariño, Villa de Soledad, Villa Rosa, Las Colonias Etapa 2, Parque Muvdi 1, calle 56 con carrera 24d, carrera 28 con calle 54 y Avenida Circunvalar # 45-300.

SUBESTACIÓN LA UNIÓN

CIRCUITO ACUEDUCTO, de 8:00 a.m. a 10:00 a.m. Sectores afectados: barrios La Luz, Las Nieves, Acueducto Distrital, Coolechera Barranquilla, Gascol, Punto Gas Calle 17, EDS Puente Pumarejo y Petromil Las Nieves.

CIRCUITO AEROPUERTO 2, de 2:00 p.m. a 4:00 p.m. Sectores afectados: barrios La Unión, Santa Helena, Simón Bolívar, Centenario, Hipódromo, Los Arrayanes, Salamanca, Santa Inés, Tucán, Urbanización El Rio y Vista Hermosa.