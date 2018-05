Este viernes se conocerá si padre del exgobernador Lyons va a la cárcel

El Juzgado Segundo Penal Municipal dará a conocer este viernes si acata o no la solicitud de medida de aseguramiento privativa de la libertad, solicitada por la Fiscalía en contra de Alejandro Lyons de la Espriella, padre del exgobernador de Córdoba.

Los abogados Omar Cabarcas Flórez y Hernán Miranda Abaunza, apoderados de Lyons padre, indicaron que la justicia debe tener claro que uno es el comportamiento del hijo, quien ha confesado sus faltas y otro es el de su padre, a quien quieren endilgarle las faltas del exmandatario.

Insistieron en que la Fiscalía he hecho creer que Lyons de la Espriella no tenía vida comercial antes de la administración de su hijo y que todos los bienes adquiridos por este, fueron producto de los dineros del cartel de la hemofilia y de regalías. Sin embargo, advierten que la Fiscalía no ha aportado un solo documento con el que puedan demostrar esa premisa.

Los juristas pidieron al juez que no valorara los elementos materiales probatorios aportados por la Fiscalìa, aduciendo que varios de ellos fueron encontrados en la diligencia de allanamiento que las autoridades hicieron en su apartamento, sin que este pudiera ejercer su derecho a la defensa, contradicción y confrontación.

Las fincas compradas

Mientras la Fiscalía asegura que Lyons de la Espriella compró 15 fincas, avaluadas en 8 mil millones de pesos, los defensores señalaron que realmente son cuatro fincas de las que se desprenden las demás y que es falso que las hayan pagado con tulas de dinero en efectivo, sin que mediara el sector financiero.

Los abogados se refirieron concretamente al caso de la finca Valles de Milán, señalando que la empresa que aparece en el registro es de su familia y que la compró en 2013 a través de Aldo Méndez y Juan Carlos Bula, por un valor de 825 millones de pesos, de lo9s cuales pagó 794 millones 574 mil pesos en efectivo y entregó unos semovientes por valor de 31 millones de pesos.

Explicaron que efectivamente ese bien no lo registró a su nombre porque en ese momento había un litigio con el laboratorio Novartis y no quería que fuera objeto de una medida de embargo.

Tampoco puso a su nombre una propiedad que Lyons de la Espriella compró a Juan Francisco Villa, negociaciòn adelantada por Élder Tejada. Sin embargo, los abogados señalan que no lo había hecho porque aún debía una parte del dinero de la compra y que los documentos también estaban en la caja fuerte de su apartamento porque hacían parte de la recopilación de elementos materiales probatorios para demostrar su inocencia.