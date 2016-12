"Estoy cansado de la falta de respeto del Alcalde de El Carmen": Dumek Turbay

Con la ausencia del alcalde Rafael Gallo Paredes, el gobernador de Bolívar, Dumek Turbay, realizó un consejo de seguridad en El Carmen de Bolívar, para analizar todo lo pertinente a los problemas de seguridad de este municipio, que presenta problemas de delincuencia común y homicidios.

Durante el encuentro se determinaron acciones para enfrentar el hurto de ganado, los robos, el microtráfico y demás factores que perturban la seguridad pública y que están debidamente identificados por las autoridades.

El mandatario de los bolivarenses precisó que no se va a permitir que los delincuentes sigan atemorizando a la comunidad. Añadió que al municipio van a llegar varias camionetas y motocicletas para que las autoridades atiendan las emergencias, se optimizará la estación de Policía y se construirá el Fuerte de Carabineros de los Montes de María en zona rural de El Carmen.

“Este será un ingrediente importante para la seguridad rural de esta subregión, vamos a instalar más circuitos cerrados de cámaras de video vigilancia para tener un municipio seguro”, dijo Turbay.

Con el plan “Por un Carmen Seguro que Avanza” se ha determinado que el próximo 4 de enero habrá una mesa operativa para determinar las acciones puntuales que van adelantar todas las autoridades.

MOLESTIA DEL GOBERNADOR

En el encuentro, Turbay expresó su molestia por la ausencia del mandatario municipal en el consejo de seguridad, para analizar precisamente los flagelos que afectan a la zona.

Agregó que no se justifica que Gallo Paredes esté en el municipio y no asista a una reunión tan importante. “Es increíble y lamentable que estemos hablando de la seguridad de los carmeros y el alcalde esté en El Carmen, pero no esté en esta reunión. El alcalde debe comenzar a evaluar si realmente está en el lugar que es o está en el equivocado. Estoy muy molesto, es un irrespeto con las autoridades presentes”, aseveró.

Según el gobernador Turbay, el alcalde estaba en su despacho, a solo dos cuadras del sitio donde se realizó el consejo de seguridad, y no quiso asistir, sino que delegó al secretario del Interior, Álvaro Redondo.

“Como no es la primera vez que me pasa con el alcalde de El Carmen, creería que él no tiene clara su responsabilidad, pero le mando un mensaje, seguiré viniendo e invirtiendo en El Carmen, con o sin su permiso. Estoy cansado de su falta de respeto y de que crea que el desarrollo del municipio se hace metido en una oficina”, continuó.

Justo cuando se desarrollaba el consejo de seguridad, ocurrió un hurto en un establecimiento de la población.

VISITA A OBRAS

El gobernador también visitó las obras que se adelantan en la cancha de fútbol del barrio 12 de Noviembre y la pavimentación en concreto asfáltico de la Avenida Colombia, la que mejorará la movilidad de ese sector del municipio.