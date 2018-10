Estudian revocatoria de más de 30 viviendas por mal uso de los beneficiarios

El secretario del Interior del Atlántico, Guillermo Polo Carbonell, dijo este lunes que por lo menos 39 viviendas gratis que fueron entregadas por el Gobierno Nacional están en el proceso de revocatoria porque sus propietarios las han utilizado para expender drogas y otras porque el beneficiario ya había obtenido un subsidio previo.

“Hemos estado colaborando con el Gobierno Nacional, porque la comunidad ha estado denunciando que hay nuevos propietarios de viviendas gratis que ya fueron beneficiados en el pasado o que teniendo vivienda recibió un beneficio del Estado”, sostuvo Polo Carbonell.

Indicó que por ahora se está haciendo el cruce de datos. “Esto no es un tema del Departamento, nosotros lo que estamos haciendo es asistiendo a la comunidad como administración departamental, para que recibiéramos las quejas de los ciudadanos en cada municipio donde se están entregando las viviendas a quienes señalan de que hay un doble beneficio, por haber sido objeto de otro subsidio en años anteriores y también recibieron en esta oportunidad”.

Pero sostuvo que en todos los municipios donde se han entregado viviendas, se han presentado denuncias por parte de la comunidad. “En casi todas las entregas se han presentado lo mismo por esto. ¿Qué está haciendo el Gobierno Departamental con esto? Está haciendo a tarea de cruzar las bases de datos, para en ese transcurrir darnos cuenta quién tiene una doble asignación de subsidio. Ya comenzamos en Santa Lucía esta semana y encontramos una sola persona de las más de 30 denuncias que recibimos. A esa persona por aparecer con doble subsidio se le hizo la revocatoria”.

Revocatorias

“Se están haciendo procesos de revocatoria a personas que han arrendado su vivienda y a quienes las están utilizando para expender estupefacientes. Por ejemplo, en el caso del Caribe Real, en el municipio de Malambo, se han solicitado 29 revocatorias. Y el problema lo hemos tenido, digo yo, porque uno recibe la queja de la comunidad y sabe que cuando la comunidad está diciendo algo es cierto, pero no tiene cómo probarlo. Lo cierto es que hay personas que construyen la vivienda y no la registran y no aparecer como propietaria de vivienda y al obtener el beneficio de un subsidio, entonces aparece con dos viviendas y para esclarecer eso tenemos que hacer un trabajo en campo”, afirmó.

Reiteró que las 29 viviendas que han sido revocadas en el municipio de Malambo, “son porque han sido utilizadas como ollas de microtráfico. Hay revocatorias en otros sectores por doble vivienda o porque las han alquilado. Repito que nosotros lo que estamos haciendo es el filtro con la comunidad y el Gobierno Nacional para que estos temas se verifiquen y se revoquen las que tengan que ser revocadas”.

