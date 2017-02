Estudiantes de Gambote exigen lancha para poder llegar al colegio

Por ubicarse al otro lado del Canal de Dique, los alumnos de la Institución Educativa de Gambote, que residen en el Barrio Chino de ese corregimiento en Arjona, deben abordar una lancha o movilizarse sobre el puente Gambote para llegar al colegio a recibir clases. La misma situación es la de los niños que viven en las veredas Cruz del Dique e Isla del Rey.

Sin embargo, la tarea ha sido riesgosa para los estudiantes en el inicio del calendario escolar de este año, según afirman los padres de familia. Aseguran que la alcaldía de Arjona no ha realizado la contratación de una lancha tipo Johnson que sirve como ruta escolar para este grupo de estudiantes, por lo que se han visto obligados a transportar a los menores en canoas con sobrecupo o a pie por el puente Gambote.

Ayer, ante la falta de soluciones, padres y alumnos realizaron bloqueo en la escuela.

“Ya comenzaron las clases y los niños están sin transporte, por lo que deben pasar el dique en canoa o a pie por el nuevo puente, lo que es un riesgo. En las canoas es peligroso porque como es un favor que hacen los dueños de las canoas, montan de cinco a seis niños y por eso ayer (martes) una canoa se volteó, gracias a Dios que fue ya casi en la orilla. Y por el puente es peor, porque ellos van caminando y por ahí pasan cantidad de tractomulas a alta velocidad, además de que es un recorrido largo”, explica Yudis Talaigua, madre de tres estudiantes. La mujer dice que son cerca de 90 menores residentes en el Barrio Chino los afectados.

PIDEN ALTERNATIVAS

Tras el bloqueo de ayer, un grupo de padres acudió a la alcaldía de Arjona en busca de respuestas frente a las situaciones de los estudiantes, y lograron reunirse con la secretaria de Educación del municipio, Mary Luz Durango. No obstante, aseguran que no se sienten satisfechos con los argumentos.

“Nos dijeron que la situación se les salía de las manos, ya que por el momento no podían firmar contrato con el conductor del Johnson porque debían hacer un papeleo. Entonces la solución que nos dieron fue que nosotros mismos lleváramos a nuestros hijos al colegio, pero dijimos que eso no lo íbamos a hacer porque exponemos al riesgo a nuestros hijos con esas ‘mulas’ que por allí pasan, me da miedo que mi hija tenga que salir a caminar por ese puente por la mañana por donde pasa tanta ‘mula’”, cuenta Luz Mery Ayola, madre de una estudiante.

La mujer agrega que entre los padres decidieron que por lo que resta de la semana los menores residentes en Barrio Chino y las veredas no asistirán a la escuela, esperando reunirse mañana con la alcaldesa Esther Jalilie en busca de una alternativa. “Si el viernes no nos tienen una solución, el lunes nos tomamos el colegio nuevamente y no hay clase para nadie”, afirma.

Este medio consultó a la secretaria de Educación municipal sobre las quejas, pero no hubo respuesta.