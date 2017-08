Estudiantes de la Universidad del Atlántico volvieron a protestar

Algunos estudiantes de la Universidad del Atlántico se enfrentaron este viernes a piedras con integrantes de la Policía, luego que decidieran bloquear el Corredor Universitario, en la vía que une a Barranquilla con el municipio de Puerto Colombia.

La protesta estuvo marcada por los gases lacrimógenos que lanzaban las autoridades y los estudiantes se defendían con piedras. Incluso un bus de Transmetro fue rayado en medio de las protestas.

Las clases se vieron interrumpidas y la rutina universitaria de la zona cambió por una escena de guerra entre dos bandos. Un estudiante que participó de la revuelta accedió a hablar con la prensa para aclarar ante la opinión pública el por qué de la protesta que terminó en desmanes.

“Estamos protestando por una acreditación mediocre que nos quieren meter por los ojos. Nosotros no estamos levantando este acto de violencia porque queremos bloquear calles o quemar llantas, sino que estamos protestando porque la universidad necesita más laboratorios, una infraestructura digna, financiación y nos quieren dar una acreditación de papel. No vamos a permitir eso y vamos a luchar hasta el último momento”, dijo el joven que prefirió no identificarse.

De igual manera, solicitaron el arreglo de los ascensores y que se les abra la posibilidad de un diálogo con el Consejo Directivo de la universidad para que escuchen sus peticiones.