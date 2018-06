Estudiantes del Atlántico se benefician con proyecto de energía no convencional

La Institución Educativa Bohórquez del municipio ribereño de Campo de la Cruz, Atlántico, disfruta de la utilización de energía solar fotovoltaica, resultado de la instalación de más de 150 paneles solares que producen energía eléctrica para el total funcionamiento de este centro educativo, en el que se benefician a 623 estudiantes de educación básica primaria, secundaria y media.

Según Alfredo Varela De la Rosa, director ejecutivo de Cormagdalena, este se hace en el marco de la implementación de los proyectos liderados por la Unidad de Negocios de Energía de entidad que dirige.

“Estamos felices y orgullosos de ver este proyecto pionero en las zonas rurales del departamento de Atlántico, en materia de generación de energía no convencional de carácter renovable. Poder ver de primera mano cómo nuestros niños y jóvenes se benefician y aprovechan la energía solar en este colegio que hoy es autosuficiente en generación de energía, nos anima a seguir trabajando desde Cormagdalena llevando desarrollo a las poblaciones ribereñas”, señaló Varela De la Rosa.

Indicó que el proyecto de utilización de energía solar fotovoltaica como fuente de generación no convencional de carácter renovable, consiste en la transformación de la energía proveniente de la radiación solar en energía eléctrica. Con la ejecución de este proyecto se impacta positivamente al medio ambiente al reducir la emisión de agentes contaminantes (C02, NO Y N02) dado que para su funcionamiento se utiliza como recurso principal el sol y su mantenimiento está relacionado con la limpieza de los equipos. Además, la instalación del sistema no contempla la tala de árboles.

Sostuvo que el impacto económico del proyecto estuvo orientado al ahorro generado por la instalación del sistema en términos de la energía dejada de consumir a la red de distribución local. De acuerdo con los cálculos realizados, se estimó que para una generación diaria de 280 kWh y aplicando una tarifa de $405,75/kWh, los ahorros anuales corresponden a $41.467.650 y, al término de la vida útil del proyecto (25 años), los ahorros ascienden a la suma de 1.101.344.086 millones de pesos.