Ex alcalde de Sincelejo Jairo Fernández rechaza acusaciones de Gestora Social

El ex alcalde de Sincelejo, Jairo Fernández Quessep, se pronunció en la tarde de hoy sobre la denuncia instaurada en su contra por la gestora Social, Angélica Cuevas Díaz, rechazándola e indicando que son acusaciones salidas de contexto.

En un comunicado a la opinión pública, Fernández Quessep, manifiesta sobre los hechos ocurridos el 16 de enero anterior, que “ la señora Cuevas Díaz, en un acto de desequilibrio emocional, es quien intenta agredirme al lanzarme una botella que, afortunadamente, no me alcanzó a golpear, de lo cual tengo testigos que en su oportunidad darán sus declaraciones. No conforme con esto, se atreve a señalar que yo, Jairo Fernández, me iba a auto agredir para culparlos a ellos, razón por la cual seré yo quien la denuncie a ella por calumnia e injuria”.

Según el ex Alcalde, es preocupante que la Primera Dama de la capital de Sucre, tenga estos comportamientos salidos de control. “Respetuosamente le sugiero a la señora Angélica Cuevas que se haga revisar por un profesional de la salud, toda vez que tanto sus declaraciones como sus actuaciones dejan ver una falta de control de sus emociones”, indica en el comunicado.

Además, manifiesta que Cuevas Díaz, lo relaciona con mensajes de celular amenazantes o intimidantes contra su familia, por lo cual pidió a las autoridades competentes que investiguen hasta llegar a esclarecer completamente la procedencia de los mismos.

“Como el hombre respetuoso de la Ley que soy, estoy dispuesto a colaborar en todas las investigaciones a las que haya lugar hasta que se demuestre la verdad”, dijo.

También, invitó a Angélica Cuevas, a que desde su rol como Gestora Social, se convierta en una voz que verdaderamente represente a este género, que más allá de celebrar el Día o el Mes de la Mujer con actividades que, si bien son positivas, no le apuntan a dar solución a sus problemáticas, ni responden al propósito de la política pública de atención integral a la mujer y la promoción y defensa de sus derechos.

Según Jairo Fernández, la violencia nunca ha sido parte de su actuar personal ni laboral, por tanto, “no es cierto que yo tenga amenazado de muerte al alcalde Jacobo Quessep Espinosa, con quien efectivamente no tengo una buena relación, debido a su incorrecto proceder y deslealtad, pero bajo ninguna circunstancia eso sería motivo para que Jairo Fernández, el ser humano, le hiciera daño a él o a algún miembro de su familia”.

La Gestora Social de Sincelejo en la tarde de ayer denunció penalmente al ex alcalde Fernández Quessep, por presuntas amenazas proferidas en contra de su familia, injuria y calumnia.