Familia se opone a la instalación de un semáforo en El Carmen de Bolívar

Una familia en El Carmen De Bolívar le exige a esta hora al contratista encargado de colocar los semaforos, que cambie el punto donde va a ser instalado uno de ellos en la calle 23 con carrera 57 frente al Hospital municipal.

Guillermo Vergara, propietario de la vivienda, aclaró que ellos en ningún momento se están oponiendo a la instalación del semáforo, sólo quieren que se cambie el sitio para que haya espacio para que transiten los peatones.

Indicó, que de acuerdo al Manual de Invías, el peatón prevalece sobre cualquier señal de tránsito, además, establece que la distancia mínima que debe existir en el espacio público es un metro.

Vergara agregó que desde hace dos meses le hicieron verbalmente la petición al contratista, pero hasta la fecha no la han corregido, por lo que hoy no permiten que se instale la estructura.

Por su parte, Dairo Kulhmann Romero, secretario de Movilidad de Bolívar, afirmó que la situación se presenta porque el municipio ha ido creciendo sin urbanismo y sin control.

El secretario también dijo que el propietario de la vivienda tiene un negocio en su casa sin control y por eso se opone a que se instale el semaforo, y el andén es un espacio público que le pertenece a todos.

Agregó que la Gobernación de Bolívar no actúa dentro de la informalidad, y para realizar los trabajos de las intersecciones de tránsito cuentan con los permisos de la Alcaldía, expedido a través de la Secretaría de Planeación municipal.

"Aquí falta autoridad, y por eso cuando se realizan obras que proyectan el desarrollo en el municipio siempre van a existir personas que se van a oponer al progreso, dijo Kulhmann.

Las obras no se pueden paralizar, pero si existe alguien que se siente perjudicado por ello, en el día de mañana puede interponer la queja ante la administración municipal para que el secretario de Planeación inspeccione si se están o no haciendo las cosas bien. Y añadió "que al progreso no le pueden atrancar las puertas".